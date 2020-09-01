Калуга, 1 сентября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В Калужской области 1 сентября в школы пришли более 112 тысяч детей. Из них около 12 тысяч — первоклассники и 4,5 тысячи — выпускники. Торжественные мероприятия по случаю начала нового учебного года состоялись во всех образовательных учреждениях с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На торжественной линейке в новой школе города Балабаново

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Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России»

Занятия начались с урока, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Также в первую неделю во всех образовательных организациях пройдут уроки здоровья, на которых детям будут разъяснены правила гигиены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В каждой школе области разработан собственный алгоритм действий в сложившейся ситуации. На входе в школы осуществляется обязательная термометрия учащихся, чтобы не допустить на занятия детей с признаками ОРВИ. В помещениях установлены рецикуляторы воздуха и санитайзеры. Порядка 47 тысяч младших школьников с 1 по 4 классы государственных и муниципальных общеобразовательных организаций области получат бесплатный горячий завтрак стоимостью в 59 рублей.

В новом учебной году в Калужской области открылись 346 общеобразовательных организаций, в том числе 333 муниципальных и государственных и 13 — негосударственных.