Чита, 1 сентября, 2020, 10:10 — ИА Регнум. В Забайкалье за неделю чаще всего коронавирусом заражались дети и подростки. Такие неутешительные данные в ходе оперативного совещания, состоявшегося накануне, 31 августа, сообщила глава краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

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По её словам, в абсолютных значениях наиболее часто положительные результаты тестов на коронавирус фиксируются у жителей региона в возрасте 3−6 и 7−14 лет. Глава надзорного ведомства уточнила, что темп распространения вируса за неделю вырос с 0,4% до 0,6%. За последние две недели темп ускорился с 0,3% до 0,5%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 1 сентября выявлены 4665 носителей SARS-CoV-2 (33 человека за последние сутки). Из них 4265 пациентов (33 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев нет.