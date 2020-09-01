Куса, Челябинская область, 1 сентября, 2020, 10:10 — ИА Регнум. В Кусе Челябинской области будет установлен памятник Иосифу Сталину. Об этом пишут СМИ.

Петр Данилов ИА Красная Весна Бюст Иосифа Сталина

По данным Накануне.Ru, найденный на дне местного пруда монумент уже приведён в соответствующий вид. Активисты движения «Суть времени» готовы его установить. Место установки пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник был найден в пруду в августе 2018 года. Ранее он стоят в Кусе, но после развенчания «культа личности» был демонтирован и сброшен в водоём.