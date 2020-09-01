Москва, 1 сентября, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует массовое закрытие школ на карантин осенью и настаивает на возвращении медиков в образовательные учреждения на постоянной основе, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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"Уже осенью может начаться массовое закрытие школ и детских садов на карантин. Речь может идти даже не о коронавирусе, а о банальном гриппе, к которому теперь будет повышенное внимание», — заявил Миронов.

Если такое произойдёт, то детей отправят на «удалёнку», отметил парламентарий.

«Только вот непонятно, кто в такой ситуации будет оплачивать родителям больничный? Считаю, что нужно возвращать врачей в каждую школы и детский сад. Иначе со временем всё эти приведёт к обострению социальной напряжённости в обществе», — заявил Миронов.