Иркутск, 1 сентября, 2020, 09:35 — ИА Регнум. Врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев сегодня, в День знаний, повёл сына — Игната Кобзева — в первый класс. На своей странице в Instagram глава региона признался, что этот день для него особенный и очень волнительный.

Цитата со страницы в Instagram Игоря Кобзева Сын главы Приангарья – Игнат Кобзев – идёт в первый класс

Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии – все новости о 1 сентября в России»

Всем школьникам Игорь Кобзев пожелал хороших отметок, учителям и родителям — терпения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутской области насчитывается более двух тысяч образовательных организаций, все они готовы к открытию 1 сентября. В восьми учреждениях продолжается плановый капитальный ремонт, дети распределены по другим школам и детсадам.