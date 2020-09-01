Первоуральск, Свердловская область, 1 сентября, 2020, 09:35 — ИА Регнум. В Свердловской области 1 сентября не проводятся школьные линейки. Зато на улицах стало заметно больше автомобилей, а перед школьными воротами порой весьма плотно собираются дети, которые идут в первый или очередной класс, и провожающие их взрослые, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Возле ворот школы № 9 города Первоуральска Свердловской области утром 1 сентября 2020 года.

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Первое сентябрьское утро выдалось на Урале по-летнему тёплым. На автодорогах гораздо больше легковых машин, чем ещё день назад, 31 августа. Видимо, горожане массово повезли своих детей учиться. В этот день школы снова, после долгого перерыва, начали обучать своих подопечных очно.

Особенностью нынешнего учебного года являются меры, которые введены в школах в условиях пандемии коронавируса. Исключением не является и 1 сентября. Каждые классы приходят на занятия в своё время, и входящим измеряют температуру. Это важное дело порой оборачивается совсем не нужными в условиях COVID-19 толкучками, которые образовываются в течение дня возле ряда школ.