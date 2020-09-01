Тольятти, Самарская область, 1 сентября, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Обнародованы снимки предсерийного опытно-промышленного экземпляра российского электрокара Zetta. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Zetta_auto Zetta

Серийный экземпляр отличается от прототипа отсутствием на дверях чёрных молдингов, а также появлением на дверце багажника ручки и надписи Zetta. Также машина получила другой дизайн колёсных дисков.

Базовая версия российского электромобиля будет оснащена двумя моторами, размещенными на задней оси. Общая мощность движков составит 40 «лошадей». С такой силовой установкой авто на одной зарядке сможет проехать 120 км.

На выбор покупателю будет предложен агрегат, состоящий из четырёх моторов (на каждом колесе). Запас хода этой версии составит 500 км. Зарядить Zetta можно будет от обычной розетки на 220 вольт.

Напомним, базовая комплектация Zetta будет стоить 550 000 рублей.

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