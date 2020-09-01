Барнаул, 1 сентября, 2020, 09:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае зафиксировано рекордное число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба региона на 1 сентября, за последние сутки погибли 11 человек. Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 344.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Продолжает расти и количество больных внебольничной пневмонией (3306 пациентов, +32 за последние сутки) и ОРВИ (3573 пациента, +5 за последние сутки). Тяжелобольных 115 (минус семь пациентов за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 34 (минус один пациент за последние сутки).

За весь период в крае выздоровели 10 502 человека. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 11 781 человек (+61 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последний месяц количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае заметно упало, накануне их было сделано 2445 штук, а днём ранее — всего 900.