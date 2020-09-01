Владивосток, 1 сентября, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Синоптики и спасатели Приморья рассылают предупреждения об ухудшении погоды, которое придёт в регион с тайфуном «Майсак». Идущий циклон с Корейского полуострова накроет край 2−4 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Уотерхаус. Борей (фрагмент). 1903

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По словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, наблюдается «дугообразная» траектория движения «Майсака»: он пройдёт с юга на север над Корейским полуостровом, повернёт на северо-запад и направится к Харбину. На подходе к Приморью усилится его мощь, и циклон наберёт силу до супертайфуна.

Прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и волнение моря с высотой волн 6−7 метров. На побережье штормовой нагон может превысить критически опасные отметки для уровня моря.

Больше всех может пострадать из-за дождей Хасанский район (более 50 мм за 12 часов и менее). Во Владивостоке и в западных районах края количество осадков будет несколько меньше, но также высока вероятность подтоплений.

Штормовой ветер с большой вероятностью нанесёт ущерб: поваленные деревья, рекламные щиты, срыв кровель с крыш зданий и обрыв линий электропередач.

«Тайфун действительно зарождается, и он будет довольно мощным. Мы в Примгидромете приняли решение о переводе на удаленный режим всех, кто не задействован в оперативном дежурстве, с обеда, 3 сентября, а некоторых, живущих далеко, с утра», — добавил Борис Кубай.

В нынешнем сезоне отмечается важная особенность: зародившиеся тайфуны не разлетаются в разные стороны, кто — на запад, на Китай, кто — на восток, в Тихий океан, а направляются на север, в Приморский край. «Майсак» не последний — синоптики прогнозируют еще несколько.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Майсак» смещался на север и 31 августа достиг стадии супертайфуна, повернув на северо-запад.