Чебоксары, 1 сентября, 2020, 09:04 — ИА Регнум. Чувашстат к 1 сентября оценил затраты на подготовку к новому учебному году, проанализировав цены на ряд товаров для школьников. В среднем нужно потратить не менее 8,5 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В школе № 38 в Чебоксарах: перед новым учебным годом

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Статистики отмечают, что в плане покупок на первом месте стоит одежда. В июле 2020 года для мальчиков верхнюю сорочку можно было приобрести в среднем за 616 рублей, брюки из полушерстяных тканей — 1471 рубль, ботинки, полуботинки — 1920 рублей. Что касается девочек, то блузка в среднем стоила 1088 рублей, юбка из полушерстяных тканей — 810 рублей, детские летние туфли — 1095 рублей.

Для занятий на уроках физической культуры ребятам нужны спортивный костюм (средняя цена — 1587 рублей), футболка (296 рублей) и кроссовые туфли (1093 рубля).

Что касается других предметов, то средняя цена на школьный рюкзак в июле составляла 2317 рублей. Для учебного процесса необходимы тетради (6 рублей за штуку), шариковые авторучки (18 рублей), карандаши (12 рублей), а для творческого развития — альбом для рисования (средняя цена — 76 рублей), набор фломастеров (115 рублей).

С учётом данных расходов, в среднем на подготовку к школе затраты составят не менее 8,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 414 школ примут более 145 тыс. учеников, из них почти 17 тыс. первоклассников. Ребят будут обучать более 9,3 тыс. учителей. В День знаний примут первых учеников школы в микрорайоне Новый город в Чебоксарах и в селе Байгулово Козловского района.