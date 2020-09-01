Владикавказ, 1 сентября, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Северная Осетия — единственный субъект РФ, в котором 1 сентября нет привычных школьных линеек. В этот день в республике вспоминают жертв теракта в школе №1 города Беслана, погибших 16 лет назад от рук боевиков, три дня удерживающих в заложниках учеников, педагогов и родителей, которые пришли на праздничную линейку по случаю начала нового учебного года.

Дарья Антонова ИА REGNUM В память жертв в Беслане

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Траурные мероприятия «Вахты памяти» в Северной Осетии ежегодно проходят с 1 по 3 сентября. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса они пройдут с ограничениями и не будут такими массовыми, как обычно. Об этом попросила в своем обращении председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. Она обратилась к жителям республики с просьбой воздержаться от массового посещения траурных мероприятий.

«Вахта памяти» начнется 1 сентября с возложения цветов и зажжения свечей в память о погибших. Организация «Матери Беслана» проведет пресс-конференцию, а во дворце культуры откроется фотовыставка «Беслан. Помнить, чтобы жить».

На следующий день во Владикавказе пройдет международная конференция «Дети — жертвы Холокоста и террора» и откроется фотовыставка «Современные воины». Завершится «Вахта памяти» 3 сентября траурными мероприятиями на мемориальном комплексе «Город ангелов», где покоятся жертвы теракта, и минутой молчания в память о погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в День знаний 1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в городе Беслане. В заложниках оказались свыше 1000 человек, в том числе маленькие дети. Все переговоры в бандитами об освобождении заложников не увенчались успехом. 3 сентября силовики начали штурм, в ходе которого погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.