Чебоксары, 1 сентября, 2020, 08:50 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году урожайность зерновых выше по сравнению с прошлым годом, урожайность картофеля — ниже. Об этом сообщает республиканское министерство сельского хозяйства.

Cap.ru Уборка урожая в Чувашии

По последним данным (на 31 августа), в хозяйствах Чувашии скошено 202,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 69,4% к плану уборки (в 2019 году — 163,8 тыс. га, или 60,8%). Намолочено 660 тыс. тонн зерна (в 2019 году — 436,4 тыс. тонн) при урожайности 32,6 ц/га (в 2019 году — 26,8 ц/га).

Уборка картофеля ведется в десяти районах. Картофель убран с площади 210 га (в 2019 году — 486 га). Урожайность упала на 25,2%: если в прошлом году на эту дату показатель составил 247,3 ц/га, то в этом году — 184,9 ц/га. Всего в настоящее время собрано 3,9 тыс. тонн картофеля, что в три раза меньше к аналогичному прошлогоднему уровню.

Уборка овощей идёт в 11 районах, они убраны с площади 70 га (в 2019 году — 65 га). Урожайность выросла с прошлогодних 407,5 ц/га до 430,6 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции заявил, что в 2020 году стране грозит низкий урожай картофеля из-за сложных погодных условий.

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