Токио, 1 сентября, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявивший о своей вынужденной отставке, наметит направление политики страны в отношении возможности перехвата ракет противника на территории других стран, сообщает газета Mainichi.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Напомним, что пацифистская конституция Японии запрещает подобные действия. Принятие решения о возможности ракетного удара на территории другой страны фактически будет противоречить 9-й статье конституции Японии. Стремление Абэ пересмотреть конституцию вызывает протест со стороны многих депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, после отказа Японии от закупки американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в правительстве выбирают альтернативный план защиты от северокорейской угрозы. В июне правительство Японии обсуждало разные пути решения проблемы, в том числе и закупки оборудования для перехвата ракет на территории другой страны.

Абэ планирует наметить будущую политику в отношении обороны страны до своего ухода. Это будет сделано во время заседания Совета национальной безопасности в первой половине сентября.