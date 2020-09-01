Чебоксары, 1 сентября, 2020, 08:32 — ИА Регнум. В Чувашии продолжаются выплаты крестьянам на содержание дойных коров. Государственную поддержку получили 32,4 тыс. жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Cap.ru Приём сырого молока у населения. В Моргаушском районе Чувашии

По последним данным (на 31 августа), крестьянам перечислено 149,1 млн рублей на содержание 48 тыс. коров, что составляет «86% всех коров» в личных подсобных хозяйствах. В целом субсидии получили 32,4 тыс. гражданам, это порядка 82% общего количества потенциальных получателей субсидий.

«Финансирование продолжается в ежедневном режиме. Заявления принимаются в администрациях сельских поселений до конца 2020 года», — напоминают в минсельхозе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии крестьяне впервые получили субсидии на содержание дойных коров: на одну корову выплачивается 2,3 тыс. рублей, на двух — по 3,3 тыс. рублей на каждую, трёх и более — по 4,3 тыс. рублей. Данное решение принято по инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева, который пояснял, что «справедливо будет поддержать не только сельхозорганизации фермеров, но и личные подсобные хозяйства, прежде всего, в период «большого» молока».