Токио, 1 сентября, 2020, 08:19 — ИА Регнум. 31 августа генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заручился поддержкой большинства депутатов от Либерально-демократической партии в предвыборной гонке за пост премьер-министра, сообщает агентство Jiji Press.

Kantei.go Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга

Вчера наиболее крупная внутрипартийная фракция ЛДП, во главе с Хироюки Хосодой, поддержала кандидатуру Суги на пост президента правящей партии и премьер-министра страны. Также Сугу поддержали и менее крупные фракции.

Предвыборная кампания начнётся 8 сентября, а самого преемника Абэ выберут 14 сентября.