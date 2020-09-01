Чебоксары, 1 сентября, 2020, 08:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах учебный год 1 сентября начнётся не только для школьников, но и воспитанников учреждений дополнительного образования. При этом продлён приём на обучение для вновь поступающих, сообщили ИА REGNUM в администрации чувашской столицы.

Cap.ru В чебоксарской детской художественной школе № 6 имени Акцыновых

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В мэрии отмечают, что по аналогии со школами профилактические меры будут приняты и в других образовательных организациях столицы. По словам начальника управления культуры администрации Чебоксар Людмилы Марковой, муниципальные учреждения дополнительного образования оснащены рециркуляторами, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

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«Кроме того, из-за эпидемической обстановки прием в первые классы организаций дополнительного образования продлен до 15 сентября. Однако для тех, кто уже не новенький, учебный процесс начнется по традиции в День знаний», — говорят в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора включают, в частности, проведение утреннего фильтра (термометрию, обработку рук антисептиками), отмену кабинетной системы, регулярное проветривание помещений, специальное расписание для классов с установкой собственного времени начала уроков и перемен, дезинфекцию помещений.

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