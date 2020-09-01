Уфа, 1 сентября, 2020, 08:18 — ИА Регнум. 34 млрд рублей — такой ущерб был причинен Башкирии в результате мошеннических действий лиц по размытию акций «Башкирской содовой компании» и потери управления над ней регионом. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, 31 августа сообщает пресс-служба главы республики.

Soda.ru Башкирская содовая компания

Глава Башкирии подтвердил, что исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ поступило в Арбитражный суд Башкирии по факту выявленных нарушений при приватизации предприятий содовой промышленности региона. Кроме этого, в Башкирии тщательно изучили и расследовали данный вопрос.

На основе сделанных выводов, 31 августа руководство республики отправило в Арбитражный суд Башкирии иск в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные исковые требования: руководство региона считает, что сделка по размытию акций БСК и потере управления над ней регионом, которая была совершена в 2007—2013 годах, является незаконной и несправедливой. Именно поэтому руководство Башкирии потребовало вернуть акции в собственность региона.

Кроме этого, чиновники считают, что в результате мошенничества некоторых лиц республике был нанесен ущерб на сумму в 34 млрд рублей. Поэтому в данном иске заявлены требования и о возврате вышеуказанной суммы.

Радий Хабиров сообщил, что БСК в начале 1990-х годов находилась в собственности республики и это можно подтвердить соответствующими документами.

Отмечается, что руководство региона отправило заявление, подписанное Радием Хабировым, на имя председателя СК РФ. В этом заявлении сообщается о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях чиновников республиканской государственной власти.