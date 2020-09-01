Москва, 1 сентября, 2020, 08:06 — ИА Регнум. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что деньги, полученные со счетов «ФБК» и Любови Соболь будут потрачены на лечение Алексея Навального в берлинской клинике и на благотворительность.

Предприниматель отметил, что деньги со счетов Любови Соболь и Алексея Навального были получены после принудительного взыскания. О том, на что пойдут полученные средства, Пригожин рассказал журналистам издания «Подъем», обратившимся в пресс-службу кампании «Конкорд».

Редакция «Подъема» решила выяснить, на что бизнесмен потратит 9 тысяч рублей, списанных, по их информации, со счета Любови Соболь. В ответ на запрос Пригожин отметил, что не получил денежных средств в указанной сумме, однако ему поступил перевод со счетов Алексея Навального в размере 107 117 рублей 70 копеек. Эти деньги предприниматель решил отправить в клинику «Шарите», в которой Навальный проходит лечение.

Пригожин заметил, что после поступления денег от Любови Соболь и «ФБК», они будут потрачены на благотворительность. Бизнесмен пообещал рассказать о том, какие конкретно проекты получат финансирование за счет отсуженных у организации-иноагента средств.

О том, что приставы взыскали с Любови Соболь деньги, стало известно в понедельник. На данный момент банковский счет в продюсера «Навальный live» показывает задолженность в 34 миллиона рублей.