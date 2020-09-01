Чебоксары, 1 сентября, 2020, 08:03 — ИА Регнум. В столице Чувашии из-за профилактических мероприятий в условиях пандемии коронавируса в спортивных учреждениях стали реже тренироваться. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар, говоря о готовности к новому учебному году.

Cap.ru На стадионе «Спартак» в Чебоксарах

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В мэрии в рамках подготовки к новому учебному году отмечают, что объекты физической культуры уже приступили к работе, но количество тренировок пришлось сократить. По словам начальника управления физкультуры и спорта Александра Малова, «причиной уменьшения количества занятий стала необходимость проведения профилактических мероприятий: проветривания, обработки поверхностей дезинфицирующими средствами».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Чувашии возобновили работу бассейны, фитнес-центры, а также другие объекты физической культуры спорта при условии соблюдения безопасной дистанции при расстановке спортивного оборудования и нахождения в помещениях не более 1 человека на 4 кв. метра. Также разрешено проводить спортивные соревнования, но без участия зрителей. Санитарные требования в части профилактических и дезинфекционных мероприятий сохраняются.