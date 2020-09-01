Тюмень, 1 сентября, 2020, 07:56 — ИА Регнум. В Тюменской области 1 сентября 2020 года открываются две новые школы. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём поздравлении тюменских школьников и студентов с Днём знаний.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Александр Моор со школьниками

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"В этом году новоселье состоится в школах микрорайона Казарово и в деревне Епанчина Тобольского района. В самое ближайшее время для педагогов и учащихся распахнут двери ещё две новые школы: на 1200 мест в Тюмени и вторая — на 60 мест в селе Горнослинкино Уватского района. Они возводятся в рамках национального проекта «Образование». За счёт средств областного бюджета строятся ещё семь школ», — сообщил Александр Моор.

Напомним, тюменские школьники начинают учебный год с 1 сентября 2020 года в очной форме в условиях требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.