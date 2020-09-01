Чебоксары, 1 сентября, 2020, 07:49 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 1 сентября, детям расскажут о подвиге строителей Сурского рубежа, который строился в годы Великой Отечественной войны для защиты Родины. Эти уроки пройдут не только в школах, но и в детсадах, сообщили ИА REGNUM в управлении образования администрации столицы Чувашии.

Администрация Чебоксар Из слайдов, подготовленных для проведения урока мужества в Чебоксарах.

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С 1 сентября во всех дошкольных учреждениях начинается новый учебный год, но пока в режиме дежурных групп до особого распоряжения. В мэрии отмечают, что во всех детских садах в День знаний пройдет патриотический марафон «Мы память бережно храним», в рамках которого дошкольники познакомятся с подвигом чувашского народа при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Также ребята просмотрят видеоролики о героях сражений и об улицах города, названных в честь знаковых событий 1941−1945 годов.

По данным мэрии, дежурные группы посещают 8 тыс. детей, всего в городе насчитывается свыше 38 тыс. дошкольников.

В школах в День знаний пройдёт Единый урок мужества, посвящённый строительству Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. По данным управления образования, «свыше 60 тыс. школьников узнают о героическом подвиге чувашского народа при строительстве линий обороны, познакомятся с воспоминаниями участников тех событий, собранными членами поисковых отрядов».

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах, на стройку была мобилизована треть трудоспособного населения — 170 тыс. человек. Это самая масштабная стройка на территории республики, во время которой в рекордные сроки было вырыто 5 млн кубометров земли: для сравнения, за 12 лет строительства Чебоксарской ГЭС переработано около 70 млн кубометров земли, то есть в среднем более 5,8 млн кубометров в год. Но это было сделано уже не вручную и не за счёт труда женщин, стариков и подростков, как на строительстве рубежей обороны.