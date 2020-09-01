Екатеринбург, 1 сентября, 2020, 07:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался детский писатель, командор отряда «Каравелла» Владислав Крапивин. Ему был 81 год.

Vk.com/la_carabela Командор отряда «Каравелла» Владислав Крапивин

Информацию журналистам подтвердила его невестка Лариса Крапивина. Как пишет ТАСС, Владислав Петрович умер в Свердловской областной больнице №1.

Как сообщало ИА REGNUM, Крапивин был госпитализирован в июле. Затем его выписали, но, по словам родственников, в ещё более тяжёлом состоянии. После разразившегося скандала он был госпитализирован снова.

Крапивин родился в Тюмени 14 сентября 1938 года. Его перу принадлежит множество романов, повестей, рассказов и стихов для детей. На некоторые стихи были созданы песни. А в 1961 году в Свердловске он создал детский отряд «Каравелла».