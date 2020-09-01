Барнаул, 1 сентября, 2020, 07:30 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае проверили состояние улично-дорожной сети рядом со школами Барнаула, где с начала прошлого года произошло несколько ДТП с наездом на пешеходов, и выявили проблемные участки призвав власти привести их в порядок. Подробности сообщает пресс-служба ОНФ.

ОНФ Барнаул. Краевая школа №2

Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии – все новости о 1 сентября в России»

В ходе рейда выяснилось, к примеру, что возле центрального входа на территорию школы №120 образовалась стихийная парковка.

ОНФ Лицей №101

«Чтобы поставить здесь автомобиль, нужно преодолеть тротуар, но это не останавливает водителей. Общественники предложили избавиться от парковки перед школьной калиткой и установить предупреждающие знаки», — сказано в официальном сообщении ОНФ.

Много замечаний у представителей Народного фронта возникло к состоянию улично-дорожной сети рядом с лицеем № 101. К нему ведут два пешеходных перехода на улице 50 лет СССР и на улице Шумакова.

ОНФ Барнаул. Лицей №101

Первый — напротив центрального входа в лицей в соответствии с национальными стандартами оборудован мигающим светофором типа Т.7, знаками с флуоресцентной пленкой, искусственной дорожной неровностью. А вот на улице Шумакова снижать скорость рядом с лицеем водителей заставляет только огромная яма посреди пешеходного перехода. Помимо ремонта дороги здесь нужно обновить знаки и разметку, считают общественники.

ОНФ Барнаул. Лицей №101

Пешеходный переход возле школы №59 на улице Горно-Алтайской выходит на разбитый тротуар, в лужи и грязь. Этот небольшой отрезок школьного маршрута нужно заасфальтировать, считают активисты ОНФ.

ОНФ Барнаул. Школа №59

В Алтайской общеобразовательной школе №2 занимаются 72 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и не всех из них на уроки привозят родители. Между тем ближайшие остановки общественного транспорта находятся довольно далеко. На этом пути детям с различными нарушениями угрожает светофор, у которого интервал смены сигналов слишком короткий, тротуар с глубоко просевшими колодцами и ряд других препятствий.

ОНФ Барнаул. Школа №59

«По информации Госавтоинспекции, 62% пешеходных переходов около образовательных учреждений Алтайского края не соответствуют требованиям национальных стандартов в полном объеме, это почти 600 пешеходных переходов.

Что уж говорить о неявных путях, которыми дети идут в школу и возвращаются домой. Им во время приемки школ, как правило, совсем не уделяется внимание, поэтому в рамках акции «Дорога в школу» мы стараемся восполнить этот пробел. И, как показал недавний рейд, делаем это не зря», — сказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

ОНФ Барнаул. Школа №120

Сделанные замечания общественники обсудят с представителями городских властей в ходе круглого стола.