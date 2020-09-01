Чебоксары, 1 сентября, 2020, 07:29 — ИА Регнум. В Чебоксарах праздничные линейки пройдут только для первоклассников, учиться классы в городских школах будут по «индивидуальному графику». Об этом заявил начальник управления администрации чувашской столицы Дмитрий Захаров.

ИА REGNUM Дезинфекция кабинетов перед приёмом детей. В чебоксарской школе № 38

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По его словам, «1 сентября из-за коронавируса проведут по-особенному: линейки — только для первоклассников, а ребята постарше встретят День знаний торжественным классным часом».

«Чтобы исключить скопление людей и обезопасить детей, зайти в школы можно будет с разных входов, перед каждым — разметка для соблюдения социальной дистанции, после — температурный контроль и обработка рук антисептиком», — отмечает Дмитрий Захаров.

Он также напомнил, что с учётом рекомендаций Роспотребнадзора в течение учебного года классы будут обучаться по индивидуальному графику и находиться в одном кабинете (отменяется кабинетная система), который ежедневно будут проветривать и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Всего в школу в Чебоксарах пойдут 63 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Чувашии 414 школ примут более 145 тыс. учеников, из них почти 17 тыс. первоклассников. Новая школа в микрорайоне Новый город в Чебоксарах примет 1,6 тыс. детей, новое образовательное учреждение в селе Байгулово Козловского района — 165 школьников и 40 детсадовцев.

Ранее вице-премьер Чувашии Алла Салаева заявляла, что традиционные торжественные линейки 1 сентября планируют провести только для первоклассников.

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Напомним, 31 августа Чувашию посетил министр просвещения России Сергей Кравцов, который особо подчеркнул важность соблюдения в новом учебном году «требований Роспотребнадзора» и призвал родителей, учителей и директоров школ «эти требования соблюдать».

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