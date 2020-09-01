Чебоксары, 1 сентября, 2020, 07:13 — ИА Регнум. В школах Чувашии в новом учебном году будут учиться свыше 145 тыс. детей, первых учеников примут две школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования.

ИА REGNUM Школа № 38 в Чебоксарах

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Сегодня, 1 сентября, 414 школ примут более 145 тыс. учеников, из них почти 17 тыс. первоклассников. Напомним, что в прошлом году новый учебный год начался для 138 700 ребят, в том числе первый звонок прозвучал для 16 тыс. детей.

Ребят будут обучать более 9,3 тыс. учителей, из них порядка 7 тыс. педагогов будут совмещать работу классного руководителя.

В Чувашии распахнут двери две новые школы. Школа в микрорайоне Новый город в Чебоксарах примет 1,6 тыс. детей, образовательное учреждение в селе Байгулово Козловского района — 165 школьников и 40 детсадовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Чувашию посетил министр просвещения России Сергей Кравцов, который побывал в новой школе в Чебоксарах, встретился с педагогами и вручил им ведомственные награды.

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