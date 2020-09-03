После дистанционного обучения и долгих летних каникул 1 сентября начался новый учебный год. Как заверил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все школы РФ открываются в очном режиме. От традиционных праздничных линеек в этом году пришлось отказаться. Тем не менее с букетами и ранцами сегодня ребята вновь идут в школы. Подробнее о том, как учебные заведения готовились к работе по новым правилам из-за сохранения риска распространении COVID-19, читайте в трансляции ИА REGNUM: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?» Также в детские сады возвращаются дошколята. А вот вузам России дали право самостоятельно устанавливать дату начала учебного года (она может быть перенесена на срок до двух месяцев) в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Кроме того, не все высшие учебные заведения вернулись к очному режиму занятий. Все новости о Дне знаний читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM День знаний

07:09 01.09.2020 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие во всероссийском открытом уроке, который пройдет 1 сентября.

07:11 01.09.2020 Первыми в России День знаний встретили на Сахалине и Курилах. Поздравляя школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года губернатор области Валерий Лимаренко особо подчеркнул важность обучения в школе в очном формате. Личное общение с преподавателями и одноклассниками, он назвал бесценным. Читайте также: Школы Сахалина и Курил готовы к новой волне пандемии: глава региона

07:11 01.09.2020 По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «это будет большое мероприятие». Начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

07:13 01.09.2020 В школах Чувашии в новом учебном году будут учиться свыше 145 тыс. детей, первых учеников примут две школы. Читайте также: Школьников в Чувашии стало больше

07:13 01.09.2020 В новом учебном году на Сахалине и Курилах первый раз за школьные парты сядут более 6 тыс. человек, всего в области почти 60 тыс. учеников.

07:13 01.09.2020 Поздравление министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с Днём знаний: «Дорогие школьники, студенты, преподаватели, родители! Поздравляю всех вас с Днём знаний! Желаю, чтобы этот учебный год для каждого из вас получился интересным, ярким, полным полезных открытий и запоминающихся событий, связанных с учёбой или преподаванием в школе, колледже, педагогическом университете. Учиться и учить — необыкновенно увлекательно. Несмотря на трудности, это даёт и ученикам, и учителям возможность лучше узнать себя и мир, раскрыть таланты и вместе сделать что-то хорошее для себя, школы, колледжа или вуза, любимого города, села, деревни. Учёба объединяет нас, помогает лучше понять себя и других, находить друзей и создавать новое. Хотел бы пожелать ребятам быть чуткими и заботливыми, искренними, открытыми и любознательными, любить и беречь родные места — так вы обязательно найдёте своё призвание. Если что-то не будет получаться, уверен, что те, кто рядом, помогут и поддержат. Верьте в себя, свои возможности и ищите близких по духу людей. Пусть этот год вдохновит вас на учёбу и достижения, которыми можно гордиться. Энергии и увлечённости всем вам!»

07:19 01.09.2020 Во все школы столицы Бурятии Улан-Удэ к началу учебного года поступили маски и дезинфицирующие средства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации. Читайте также: Все школы Улан-Удэ получили маски и дезинфицирующие средства

07:19 01.09.2020 Новый учебный год в Приморье начался в традиционном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: Подрастающее поколение станет основой новых достижений Приморья: губернатор

07:23 01.09.2020 «С особой теплотой сегодня я обращаюсь к учителям. Вы создаётебудущее нашего края.Ведь всё то, что вы вкладываете сегодня в подрастающее поколение, завтра станет основой новых достижений Приморья и России», — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя школьников, учителей и родителей с Днём знаний.

07:24 01.09.2020 На Чукотке для 747 первоклассников 1 сентября прозвенел звонок. Читайте также: На Чукотке 1 сентября пошли в школу 747 первоклассников

07:29 01.09.2020 В Чебоксарах праздничные линейки пройдут только для первоклассников, учиться классы в городских школах будут по «индивидуальному графику». Об этом: Кому — линейки, кому — классные часы: 1 сентября в Чебоксарах

07:30 01.09.2020 Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае проверили состояние улично-дорожной сети рядом со школами Барнаула, где с начала прошлого года произошло несколько ДТП с наездом на пешеходов, и выявили проблемные участки призвав власти привести их в порядок. Подробности сообщает пресс-служба ОНФ. В ходе рейда выяснилось, к примеру, что возле центрального входа на территорию школы №120 образовалась стихийная парковка. Фото — ОНФ Читайте подробнее: Активисты ОНФ указали на трудные дороги к школам в Алтайском крае

07:32 01.09.2020 «1 сентября — особый день для всех. Впереди год открытий и возможностей, достижений, конкурсов и соревнований. Чтобы наши дети получили лучшее образование и важные рабочие навыки, по нацпроекту «Образование» в школы закуплено новое оборудование и обустроены учебные аудитории. В школах создаются «точки роста», где дети смогут изучать информатику и технологию, ОБЖ и робототехнику. Во все школы и техникумы поступят новые компьютеры и интерактивные комплексы», — отметил губернатор Чукотки Роман Копин, поздравляя жителей региона с Днём знаний.

07:37 01.09.2020 В новом учебном году за парты в Хакасии сядет 71 тысяча школьников, в том числе более 8 тысяч первоклассников. Об этом: В Хакасии за парты сядут более 70 тысяч школьников

07:39 01.09.2020 В связи с угрозой распространения коронавируса торжественные линейки в Магаданской области прошли для 1-х, 9-х и 11-х классов на открытом воздухе, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Для остальных учащихся прошли классные часы. Читайте также: На Колыме более 16 тысяч учеников пошли в школу

07:41 01.09.2020 За парты школ Магаданской области в этом году сядут более 16 тысяч учеников, из которых 1692 первоклассника.

07:46 01.09.2020 День знаний. Владимир Васильев © ИА Красная Весна

07:47 01.09.2020 Главным событием Дня знаний в этом году станет всероссийский открытый урок «Помнить — значит знать» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, направленный на сохранение исторической памяти. На связь со студией выйдут школьники из Республики Крым, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краёв, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы.

07:48 01.09.2020 В Якутии в День знаний 15 285 первоклассников впервые сели за парты. Всего в республике 154 тысячи школьников, более 48 тысяч студентов. Читайте также: В Якутии школы приняли более 15 тысяч первоклассников

07:49 01.09.2020 В Чебоксарах детям расскажут о подвиге строителей Сурского рубежа, который строился в годы Великой Отечественной войны для защиты Родины. Эти уроки пройдут не только в школах, но и в детсадах. Читайте подробнее: 1 сентября чебоксарским школьникам и детсадовцам расскажут о Сурском рубеже

07:51 01.09.2020 Возле школы №9 города Первоуральска Свердловской области. Родители провожают своих детей до ворот.

07:54 01.09.2020 Глава Якутии Айсен Николаев поздравил всех с началом учебного года. Он отметил, что учащиеся, педагоги, родители в период пандемии показали свою ответственность, целеустремленность и стойкость при переходе на онлайн-образование и достойно завершили прошлый учебный год. «В непростых условиях все наработали бесценный опыт, который позволит в дальнейшем наряду с традиционной формой обучения развивать дистанционное образование. Уверен, мы совместно преодолеем временные трудности и все усилия, которые вы приложили в учёбе и работе, приведут к успехам в жизни», — сказал Николаев.

07:56 01.09.2020 В Тюменской области 1 сентября 2020 года открываются две новые школы. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём поздравлении тюменских школьников и студентов с Днём знаний. «В этом году новоселье состоится в школах микрорайона Казарово и в деревне Епанчина Тобольского района. В самое ближайшее время для педагогов и учащихся распахнут двери ещё две новые школы: на 1200 мест в Тюмени и вторая — на 60 мест в селе Горнослинкино Уватского района. Они возводятся в рамках национального проекта «Образование». За счёт средств областного бюджета строятся ещё семь школ», — сообщил Александр Моор. Об этом: В Тюменской области в День знаний открываются две новые школы

08:03 01.09.2020 В столице Чувашии из-за профилактических мероприятий в условиях пандемии коронавируса в спортивных учреждениях стали реже тренироваться. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар, говоря о готовности к новому учебному году. Читайте также: В спортивных школах Чебоксар сократили количество тренировок

08:04 01.09.2020 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, поздравляя новосибирцев с Днём знаний, отметил, что в этом году эпидемия внесла свои коррективы в образовательный процесс и ещё предстоит адаптироваться к новым реалиям. «Особенный праздник — у первоклассников, 1 сентября они впервые перешагнут порог школы. Таких ребят в Новосибирске 23 тысячи, это больше, чем у нас было в какой-либо другой год. Растёт и общее количество учеников: в этом году за парты сядут более 195 тысяч школьников, — отметил Локоть. — В этом году эпидемия внесла свои коррективы в образовательный процесс. Нам предстоит адаптироваться к новым реалиям, изменить привычный уклад школьной жизни. Пусть эти новые условия не осложняют вашу работу — такую ответственную и необходимую. Желаю вам неиссякаемой энергии и искренней благодарности учеников». Читайте подробнее: В школы Новосибирска пошло рекордное количество первоклассников

08:06 01.09.2020 С наступившим праздником — Днём знаний — жителей Забайкалья поздравила заместитель председателя регионального правительства Татьяна Цымпилова. В её обращении, которое сегодня, 1 сентября, цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, в частности говорится: «День знаний — праздник для всех! Он наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. В этот день все учебные заведения вновь открывают двери классов и аудиторий…». Подробности в материале: «День знаний — праздник для всех!»: забайкальцам пожелали успехов

08:12 01.09.2020 День знаний в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище. Юлия Карнаева © ИА REGNUM

08:14 01.09.2020 В Чебоксарах учебный год 1 сентября начнётся не только для школьников, но и воспитанников учреждений дополнительного образования. При этом продлён приём на обучение для вновь поступающих. Читайте также: Из-за пандемии в Чебоксарах продлили приём в учреждения допобразования

08:15 01.09.2020 С Днем знаний, ежегодно отмечаемым 1 сентября, поздравили школьников с борта Международной космической станции (МКС) российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Видео их обращения 1 сентября размещено на странице госкорпорации «Роскосмос» в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Российские космонавты поздравили школьников с Днём знаний с борта МКС

08:16 01.09.2020 Власти Карачаево-Черкесии поздравили школьников, студентов и учителей с Днем знаний. В обращении от имени председателя Народного собрания КЧР Александра Иванова, председателя правительства КЧР Аслана Озова и от себя лично глава региона Рашид Темрезов пожелал учащимся успехов в новом учебном году. Читайте также: Глава Карачаево-Черкесии поздравил школьников с Днем знаний

08:17 01.09.2020 Учащихся младших классов общеобразовательных школ Барнаула пообещали освободить от платы за сервировку столов в связи с переходом на бесплатное горячее питание. Как следует из сообщения, опубликованного сегодня, 1 сентября в официальном телеграмм канале Барнаульской мэрии, глава города Вячеслав Франк, выступая сегодня перед учащимися школы №55 по случаю дня Дня знаний заверил родителей, что в бюджете города предусмотрели ежемесячное выделение порядка 1,5 млн. рублей «на оплату за накрывание столов в столовой для учащихся 1−4 классов». Подробности в материале: Питание для учащихся 1−4 классов Барнаула оказалось не совсем бесплатным

08:22 01.09.2020 На Камчатке в День знаний 294 образовательных учреждения распахнули свои двери перед учащимися. В крае в этом году впервые за парты сядут более 3,8 тысячи первоклассников, общее количество школьников превысило 36 тысяч человек. Читайте также: На Камчатке учебный год начался для более чем 36 тысяч школьников

08:25 01.09.2020 «На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов», — сказал космонавт Анатолий Иванишин. «Чем больше знаний вы будете приобретать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный», — отметил космонавт Иван Вагнер. Видео их обращения с борта МКС 1 сентября размещено на странице госкорпорации «Роскосмос» в соцсети Twitter. Подробности в материале: Российские космонавты поздравили школьников с Днём знаний с борта МКС

08:27 01.09.2020 По случаю отмечаемого сегодня, 1 сентября, Дня знаний, школьников и студентов поздравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко. В их обращении, опубликованном на официальном сайте региона, в частности говорится: «В 2020 году в Алтайском крае более 30 тысяч ребят станут первоклассниками. Радует, что число их ежегодно растет. Развивается и образовательная инфраструктура. В этом году мы завершим строительство еще двух школ — в Барнауле и Усть-Волчихе. Благодаря нацпроекту в образовательные учреждения поступает новое компьютерное и мультимедийное оборудование, оснащаются спортзалы и переоборудуются столовые. С этого года в городских и сельских школах начнут открываться центры развития «Точка роста». Уверены: они помогут ребятам раскрыть свои таланты и определиться с выбором будущей профессии…». Читайте также: «Ребята, мы гордимся вами!»: алтайских школьников поздравили с Днём знаний

08:28 01.09.2020 В гимназии №7 города Новосибирска для разведения потоков первоклассников провели три линейки. Всего в новом учебном году в образовательном учреждении будут обучаться 180 учеников в шести первых классах. На каждой линейке в небольшом отдалении друг от друга присутствовали два класса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Три линейки для первоклассников провели в новосибирской гимназии

08:31 01.09.2020 «Пусть новый учебный год принесёт педагогам новые профессиональные победы, а ребятам — яркие открытия, успехи в учебе и радость дружбы!» — поздравил с Днём знаний врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

08:43 01.09.2020 Возле школьных ворот. Школа №9, город Первоуральск, Свердловская область.

08:43 01.09.2020 Режим свободного посещения детских садов, введенный на Ставрополье на фоне пандемии COVID-19, продлен в крае до 1 октября 2020 года. Постановление об этом подписал глава региона Владимир Владимиров. Читайте также: На Ставрополье продлили режим свободного посещения детских садов

08:44 01.09.2020 В Хабаровском крае 1 сентября школьный звонок впервые прозвенел для 17 тысяч первоклассников. Всего за парты сели более 150 тысяч учеников. Школы готовы работать с соблюдением всех санитарных рекомендаций. Читайте также: В Хабаровском крае за парты в День знаний сели более 150 тысяч учеников

08:47 01.09.2020 «Наша задача — сделать всё для того, чтобы вы могли учить и учиться в комфортных условиях. В рамках национальных проектов мы строим новые школы, приводим в порядок спортзалы и стадионы, открываем детские технопарки, увеличиваем набор на самые нужные для нашего края специальности», — отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, поздравляя жителей региона с Днём знаний.

08:56 01.09.2020 «Уважаемые ученики и студенты, учителя и родители! Поздравляю вас с началом нового учебного года! Первое сентября — прекрасный праздник. И едва ли найдется хоть один равнодушный к нему человек. В этот день для десяти с половиной тысяч наших первоклашек прозвучит первый в жизни школьный звонок. Начнется новый важный этап в их жизни. Это очень ответственный день и для амурских педагогов. Они встречают учеников, которых должны принять всем сердцем и поделиться с ними знаниями. И всем нам — крепкого здоровья! Я очень надеюсь, что ничего не сможет испортить нам учебный год, и он пройдёт в привычном для всех формате», — поздравил с Днём знаний губернатор Амурской области Василий Орлов.

08:58 01.09.2020 Возле школьных ворот дети и взрослые стоят весьма плотно… Школа №9, город Первоуральск, Свердловская область. Фото: ИА REGNUM.

09:00 01.09.2020 «Педагоги делают всё зависящее, чтобы дети и молодёжь становились всесторонне развитыми, грамотными и мыслящими людьми. Потому что со школьным багажом знаний человек двигается всю жизнь. На этот фундамент опирается страна в долгосрочной перспективе. Обращаясь к работникам образования, выражаю слова благодарности за ваш непростой труд, которым создаётся будущее Отечества и нашего региона», — поздравил школьников, учителей и родителей с Днём знаний врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн.

09:00 01.09.2020 В Петербурге 1 сентября откроются новые и прошедшие реконструкцию школы сразу по девяти адресам, а также школа искусств и четыре детских сада. Читайте подробнее: В Петербурге открывается девять новых и реконструированных школ

09:01 01.09.2020 Северная Осетия — единственный субъект РФ, в котором 1 сентября нет привычных школьных линеек. В этот день в республике вспоминают жертв теракта в школе №1 города Беслана, погибших 16 лет назад от рук боевиков, три дня удерживающих в заложниках учеников, педагогов и родителей, которые пришли на праздничную линейку по случаю начала нового учебного года. Об этом: В Северной Осетии проходят траурные мероприятия в память о жертвах Беслана

09:03 01.09.2020 На Ставрополье студенты смогут очно посещать университеты, колледжи и техникумы в условиях действия в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Постановление об этом подписал глава региона Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье студенты вновь будут учиться очно

09:04 01.09.2020 Чувашстат к 1 сентября оценил затраты на подготовку к новому учебному году, проанализировав цены на ряд товаров для школьников. В среднем нужно потратить не менее 8,5 тыс. рублей. Читайте подробнее: Чувашстат подсчитал расходы на подготовку к школе

09:06 01.09.2020 В Ульяновской области в учебном году начнут работу 53 спортивные организации.

09:07 01.09.2020 В кемеровских школах столовые начнут работать со 2 сентября. Все учащиеся начальных классов будут получать горячее питание бесплатно. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города. «Во всех столовых будет обеспечено соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором: обязательное мытьё и обработка рук дезинфицирующими веществами. В пищеблоках нанесена разметка дистанции, — уточнили в мэрии. — В школах составлено расписание с таким расчётом, чтобы увеличить количество перемен для питания детей, что позволит избежать пересечения потоков. После каждого приёма пищи будет проходить обработка пищеблока и инвентаря дезсредствами». Подробности в материале: В мэрии Кемерова рассказали, как будут работать школьные столовые

09:07 01.09.2020 Старт новому федеральному проекту «Команда «Спорт — норма жизни» дал министр спорта РФ Олег Матыцин. 1 сентября он посетил торжественную линейку в Дальневосточной государственной академии физической культуры в Хабаровске. Об этом: Матыцин дал старт новому федеральному проекту в области спорта

09:07 01.09.2020 С 1 сентября 235 тысяч учеников 1−4 классов 663 петербургских школ получат бесплатное горячее питание. Заключены более 1200 контрактов на оказание услуг и поставку продуктов. «Управлением социального питания утверждено десятидневное цикличное меню — каждый день в течение двух недель ребятам будут предлагаться разные блюда. Сбалансированное меню составлено таким образом, чтобы дети получали все необходимые продукты для полноценного развития», — заявили в администрации Санкт-Петербурга.

09:11 01.09.2020 В Москве 1 сентября в школы и колледжи отправились 1 млн 575 тыс. учеников, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы. Начали учиться 113 тыс. первоклассников, примерно 435 тыс. детей будут посещать дошкольные группы. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности для здоровья детей и взрослых. Подробности в материале: Все школы Москвы начали занятия в очном режиме

09:18 01.09.2020 С 1 сентября в Санкт-Петербурге возобновили движение общественного транспорта по маршрутам, временно отмененным в апреле 2020 года в связи с ограничительными мерами против пандемии. В том числе речь идет о маршрутах, востребованных учащимися и созданными специально для доставки школьников. Подробности в материале: В Петербурге возобновили движение «школьных» маршрутов

09:21 01.09.2020 В Москве на линию возвращаются автобусы специальных школьных рейсов, сообщает 1 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы. Возобновляют работу специальные школьные маршруты Т55, № 611, 627к, 706, 723, 741, 820, а также в Зеленограде № 11 и 12. Начинают движение и автобусы № 399, 419 и 822. Читайте подробнее: В Москве возобновили работу автобусы школьных рейсов

09:23 01.09.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем знаний и поблагодарил учителей. Об этом: Володин поздравил с Днем знаний

09:29 01.09.2020 Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил российских граждан с Днём знаний и поблагодарил учителей за их труд. Соответствующий видеоролик с поздравлением Медведева опубликован на его страницах в соцсетях. «Сегодня многие из вас впервые переступят порог школы, колледжа или университета. Впереди интересные уроки и занятия, новые друзья, а для первоклашек — встреча с первой учительницей. Самые теплые слова благодарности педагогам за то, что вы помогаете не только получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов, личным примером показываете, как много значит взаимное внимание, уважение и справедливость», — сказал Медведев. Об этом: Медведев поздравил жителей России с Днём знаний

09:35 01.09.2020 В Свердловской области 1 сентября не проводятся школьные линейки. Зато на улицах стало заметно больше автомобилей, а перед школьными воротами порой весьма плотно собираются дети, которые идут в первый или очередной класс, и провожающие их взрослые, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: День Знаний на Урале: без линеек и с толкучками у школьных ворот

09:35 01.09.2020 Врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев сегодня, в День знаний, повёл сына — Игната Кобзева — в первый класс. На своей странице в Instagram глава региона признался, что этот день для него особенный и очень волнительный. Всем школьникам Игорь Кобзев пожелал хороших отметок, учителям и родителям — терпения. Подробности в материале: Глава Приангарья Игорь Кобзев повёл сына в первый класс

09:36 01.09.2020 «Новый учебный год начинается в непростых условиях пандемии, но власти региона делают все возможное, чтобы процесс обучения проходил максимально комфортно», — говорится в поздравлении главы Хакасии Валентина Коновалова и председателя Верховного совета региона Владимира Штыгашева.

09:41 01.09.2020 В Москве начали обучение 113 тыс. первоклассников. Об этом 1 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. «В первый класс пошли около 113 тысяч ребят, детские сады будут посещать около 435 тысяч детей», — сказала она. Читайте также: В первые классы московских школ отправили 113 тыс. детей

09:44 01.09.2020 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днём знаний. Текст поздравления распространила 1 сентября его пресс-служба. Он отметил, что для первоклассников и первокурсников начался принципиально новый этап жизни: интересный, сложный и многогранный. Также он выразил надежду на то, что всё в итоге сложится хорошо, и те трудности, которые принёс непростой 2020 год, будут преодолены. Читайте также: Челябинский губернатор поздравил земляков с Днём знаний

09:44 01.09.2020 День знаний. Виктория Ивановская © ИА REGNUM

09:47 01.09.2020 В Ульяновской области присоединятся к ряду всероссийских акций, приуроченных к 75-летию Победы. Читайте подробнее: На площадях в Ульяновске пройдёт виртуальная выставка военной техники

09:48 01.09.2020 Торжественная церемония открытия первого в Казани полилингвального образовательного комплекса пройдет 1 сентября. Глава Татарии Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев примут участие в мероприятии. Также в День знаний аналогичное учреждение открывают в Елабуге. Читайте также: В Татарии в День знаний открывают два полилингвальных комплекса

09:51 01.09.2020 Новый учебный год 1 сентября начался для 358 тысяч школьников Красноярского края. В регионе открылись 1073 школы. Впервые за парту сядут более 41 тысячи первоклассников. Читайте также: В Красноярском крае новый учебный год начался для 358 тысяч школьников

09:51 01.09.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует массовое закрытие школ на карантин осенью и настаивает на возвращении медиков в образовательные учреждения на постоянной основе, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября. Читайте также: В Госдуме прогнозируют массовое закрытие школ на карантин

09:52 01.09.2020 Обязательное требование для студентов — оставаться в масках в течение всего учебного процесса. Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

10:01 01.09.2020 В Татарии в новом учебном году впервые за парты сядут 56 тыс. 679 первоклассников, в Казани — 20 998 человек. Более 1 тыс. молодых учителей придут в региональные школы, из них около 400 — в образовательные учреждения Казани. Об этом: В школы Татарии придут работать более 1 тыс. молодых педагогов

10:03 01.09.2020 В Хабаровске 1 сентября первый раз порог школ переступили восемь тысяч первоклассников, а выпускников в новом учебном году будет 2,5 тысячи. Подробности в материале: В Хабаровске в День знаний в школы пришли 8 тысяч первоклассников

10:04 01.09.2020 1 сентября [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

10:08 01.09.2020 В Ростовской области сегодня, 1 сентября, за парты сели почти 440 тыс. школьников. Впервые школьный звонок прозвенел для 50 тыс. ребят, передаёт ИА REGNUM. Подробности в материале: Школы Ростовской области приняли 440 тыс. учеников

10:10 01.09.2020 «Радостно, что новый учебный год мы начинаем в традиционном очном формате. Желаю всем крепкого здоровья, интересной и насыщенной событиями жизни, радостных и счастливых переживаний», — поздравила школьников и студентов с Днём знаний министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

10:15 01.09.2020 В Санкт-Петербурге со сферой общего, дополнительного, высшего, профессионального и военного образования напрямую связаны свыше миллиона жителей. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем поздравлении с Днем знаний. Читайте также: В Петербурге учатся или учат более миллиона человек

10:15 01.09.2020 С 1 сентября рамках реализации проекта предпрофессионального образования «Медицинский класс в приморской школе» в пяти школах открыли медицинские классы. Читайте подробнее: В Приморье в школах крупных городов открыли медицинские классы

10:18 01.09.2020 В школе №3 села Майма (Республика Алтай) торжественные линейки прошли для первоклассников и одиннадцатиклассников. Для остальных учеников организовали классные часы. Детей в школу пускали после измерения температуры. Пустой школьный двор 1 сентября

10:19 01.09.2020 Первый инновационный Центр цифрового образования «IT-куб» откроет 1 сентября, в День знаний, глава Тамбовской области Александр Никитин. Об этом 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации области. Читайте также: Глава Тамбовской области откроет центр цифрового образования «IT-куб»

10:19 01.09.2020 Торжественную линейку в лицее №1 в Биробиджане, где с нынешнего года открылись медицинские классы, посетит 1 сентября, в День знаний, врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Об этом 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной администрации. Читайте также: Врио губернатора ЕАО в День знаний посетит линейку в лицее №1 в Биробиджане

10:20 01.09.2020 Новую школу откроет в День знаний в республике Коми врио главы региона Владимир Уйба. Об этом 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации республики. Об этом: Врио главы республики Коми в День знаний откроет новую школу в регионе

10:20 01.09.2020 Центр инклюзивного образования откроет в Сочи 1 сентября, в День знаний, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевой администрации. Подробности в материале: Глава Краснодарского края откроет в Сочи центр инклюзивного образования

10:20 01.09.2020 Новые школы откроют в Пензенской области 1 сентября, в День знаний, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор региона Иван Белозерцев. Об этом 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации области. Подробности в материале: В Пензенской области в День знаний откроют новые школы

10:21 01.09.2020 Ряд гимназий региона посетит 1 сентября, когда ежегодно отмечается День знаний, врио главы Архангельской области Александр Цыбульский. Об этом 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной администрации. Читайте также: Врио главы Архангельской области в День знаний посетит ряд гимназий региона

10:22 01.09.2020 На занятиях. Школа [edu.gov.ru]

10:27 01.09.2020 В Москве запретили проводить праздничные линейки. Риск… коронавирус. При этом никто не учёл толпы родителей, да и самих школьников рядом с территориями школ. Люди решили пообщаться, их не пугают запреты, никаких масок и социальной дистанции. Всё как обычно: как-бы нельзя, но как-бы всем всё равно.

10:38 01.09.2020 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём знаний. Поздравление адресовано в первую очередь педагогам, школьникам, студентам и их родителям. Глава региона отметил, что впервые за парты сядут более 60 тысяч первоклассников. Также он выразил уверенность в том, что после продолжительной «дистанционки» ребята приступят к учёбе с особой радостью. Особые его слова были адресованы педагогическому составу. Подробности в материале: Свердловский губернатор поздравил уральцев с Днем знаний

10:42 01.09.2020 В Барнауле сегодня, 1 сентября, в День знаний, открыли новую школу — №136. Как сообщаеттелеграм-канал городской мэрии, данное учебное заведение находится в квартале 2006-а Индустриального района города. В 2020/2021 учебном году в нём будут учиться 1239 детей, в том числе 357 первоклассников. Об этом: В Барнауле открылась новая школа

10:54 01.09.2020 Возможность возвращения российких школ к дистанционной форме обучения в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекцией допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила об этом 31 августа в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Подробности в материале: Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах

11:00 01.09.2020 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в городской гимназии №1 принял участие в открытии отреставрированной обсерватории, которая не функционировала с 1990 года. Это третий подобный учебный комплекс в стране.

11:04 01.09.2020 1 сентября [pxhere.com]

11:08 01.09.2020 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 сентября приехал в город Мурино (Всеволожский район), где сегодня открылась новая школа №4 на 1175 учащихся. Она построена по федеральной программе «Стимул». Финансирование проекта составило 754 млн рублей. Читайте также: Губернатор Ленобласти поздравил первоклассников в Мурино

11:10 01.09.2020 Врио главы Чувашии Олег Николаев в своём поздравлении с Днём знаний особо выделил первоклассников, которых «ждёт совершенно новая жизнь, полная увлекательных открытий». [[[quote-0]]]

11:11 01.09.2020 В Тулуне — городе Иркутской области, пострадавшем от наводнения летом 2019 г., сегодня, 1 сентября, в День знаний, распахнула свои двери новая школа, рассчитанная на 1275 мест. Как сообщает официальный сайт региона, образовательное учреждение «Новая эра» построено компанией «Роснефть» в микрорайоне Угольщиков взамен пострадавших №6 и №20. Подробности в материале: В пострадавшем от потопа Тулуне открылась новая школа

11:18 01.09.2020 Откладывать деньги на образование для себя или для своих детей готовы 39% российских семей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Сбербанк страхование жизни» накануне Дня знаний, на результаты которого ссылается РБК. Читайте подробнее: Названа доля готовых копить на образование жителей России

11:20 01.09.2020 В Железноводске в День знаний торжественно открыли стелу, посвящённую детям-героям Ставрополья. Памятную стелу открыли в старейшей школе округа, которой в этом году исполнилось 100 лет, сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта. Сообщается также, что все школы города обеспечены рециркулятороми воздуха и прошли тщательную дезинфекцию. Читайте также: В Железноводске открыли стелу, посвящённую детям-героям Ставрополья

11:24 01.09.2020 Накануне Дня знаний родители омских школьников сообщили о том, что фасад школы №65 на Омской разрушается. Читайте подробнее: Омичи пожаловались на разрушающийся фасад школы

11:27 01.09.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 1 сентября открыл новую школу №573 на Комендантском проспекте, 64, в Приморском районе города. Школа, построенная в ЖК «Чистое небо», рассчитана на 1100 мест. Сегодня она приняла 862 первых ученика — с 1 по 8 класс, в том числе 210 первоклассников. Об этом: Губернатор Петербурга открыл большую школу в районе новостроек

11:29 01.09.2020 Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к ученикам и педагогам республики, а также поздравил их с Днём знаний. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба главы региона. В своем обращении глава республики поздравил учителей и школьников с началом учебного года и пожелал им крепкого здоровья. Он отметил, что знает, как школьники соскучились по своим учителям и как педагоги соскучились по своим ученикам. Читайте также: Глава Башкирии поздравил школьников и учителей с Днём знаний

11:45 01.09.2020 В Якутии в День знаний открылась Международная Арктическая школа. «Исполнилась давняя мечта создания школы будущего, которая внесёт свой вклад в воспитание нового поколения профессионалов, настоящих патриотов Севера!» — отметил глава республики Айсен Николаев. Подробности в материале: В Якутии открылась Международная Арктическая школа

11:46 01.09.2020 В Калужской области 1 сентября в 346 школ пришли более 112 тысяч детей. Из них около 12 тысяч — первоклассники и 4,5 тысячи — выпускники. Занятия начались с урока, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также в первую неделю во всех образовательных организациях области пройдут уроки здоровья, на которых детям разъяснят правила гигиены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Читайте также: У 112 тысяч калужских школьников началась учёба в традиционном формате

11:48 01.09.2020 Минпросвещения России запустило всероссийскую акцию #ДеньЗнаний2020. «Уважаемые педагоги, родители, школьники, первоклассники! Совсем скоро прозвенит первый звонок, воспоминания о котором останутся на всю жизнь. Чтобы сохранить эти драгоценные воспоминания и отметить этот праздник вместе, приглашаем вас присоединиться к Всероссийской акции #ДеньЗнаний2020», — сообщается на тематическом сайте.

12:02 01.09.2020 1 сентября в калужском городе Балабаново открылась новая средняя общеобразовательная школа на одну тысячу мест, построенная строителями из Белоруссии. На строительство школы было направлено свыше 908 млн рублей. В школу уже зачислено 760 детей, в том числе 130 — в пять первых классов. Читайте подробнее: В калужском Балабаново открыли новую школу на тысячу учащихся

12:07 01.09.2020 В 2020 году в Омске в первый класс пошли более 15 тысяч детей. Более 150 учебных заведений Омска начали новый учебный год в очном формате. «Образовательный процесс будет организован с учётом всех санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора», — заверили в мэрии. Читайте также: Школы Омска приняли более 15 тысяч первоклассников

12:09 01.09.2020 Мэр Омска Оксана Фадина поздравила учителей с Днём знаний: «Первое сентября — один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все поколения. Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, помним своего первого учителя и школьных друзей. Слова признательности адресую учителям. Вы помогаете своим ученикам постигать науки и получать знания, учите их быть достойными людьми. Вы дарите им свою любовь, ваш профессионализм, терпение, ответственность — непременное условие успешного обучения. Пусть новый учебный год будет для вас успешным, пусть радуют ученики, пусть ваш труд вознаграждают их отличные оценки и достижения».

12:12 01.09.2020 К привычному режиму работы возвращаются с 1 сентября детские сады Белгородской области. Группы будут работать со 100% наполняемостью, сообщили 1 сентября в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области детские сады заработали в штатном режиме

12:23 01.09.2020 Дочь губернатора Псковской области сегодня пошла в первый класс. «Этот учебный год для нашей семьи особенный — у нас сразу три школьника!» — сообщил Михаил Ведерников на своей странице в соцсети. Он поздравил жителей Псковщины с Днем знаний. https://www.instagram.com/p/CElZ78lDcog/

12:26 01.09.2020 «Все, кто учит и учится, встречают День знаний в условиях ограничений, связанных с эпидемией. Однако мы сумели подготовить детские сады, школы, техникумы, колледжи и университеты Томской области к работе в непривычных условиях. Желаем педагогам внимательных и прилежных учеников, учащимся — отличных знаний и оценок, всем — крепкого здоровья и радости от долгожданной встречи!» — говорится в поздравлении губернатора Томской области Сергея Жвачкина и председателя Законодательной думы региона Оксаны Козловской.

12:29 01.09.2020 1 сентября[(cc) ukrtor]

12:35 01.09.2020 Торжественные линейки в городах и районах Ставрополья прошли для 33,5 тыс. первоклассников. Во многих территориях в них также поучаствовали выпускники 11 классов, а для остальных школьников проводятся внутириклассные линейки, сообщили в правительстве региона. Об этом: На Ставрополье прошли торжественные линейки для 33,5 тыс. первоклассников

12:39 01.09.2020 В школах Томской области 1 сентября сядут за парты 124 796 учеников. В том числе школы региона примут 14 140 первоклассников и 6130 одиннадцатиклассников. Подробности в материале: Школы Томской области приняли почти 125 тысяч учеников

12:42 01.09.2020 Ежегодно 1 сентября в День знаний сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю становятся почетными гостями на торжественном построении кадетов Барнаульского кадетского корпуса. Под патронажем офицеров находятся два кадетских класса, которые обучаются по направлению «Следственное дело», один из них — выпускной. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Александр Безукладников пожелал кадетам новых горизонтов в мире знаний, быть здоровыми и любознательными. А выпускникам-кадетам успешно окончить обучение и определиться с профессией.

12:44 01.09.2020 Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю на протяжении длительного времени сотрудничают с Алтайским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Директор Академии Игорь Панарин возглавляет Общественный совет следственного управления. И сегодня, 1 сентября, сотрудники следственного управления побывали на мероприятии, посвященном Дню знаний для студентов первого курса юридического факультета. Исполняющий обязанности руководителя ведомства Александр Безукладников дал напутственное слово начинающим студентам, пожелав как можно упорнее и въедливее постигать юридическую специальность, а также выразил надежду, что самые лучшие и достойные по окончании обучения вступят в ряды следователей Следственного комитета по Алтайскому краю.

12:55 01.09.2020 В 2020/21 учебном году в университетах Томской области будут учиться около 13 тысяч иностранных студентов. В 2019 — 2020 годах в томских вузах обучались 10,9 тысячи иностранных студентов из 93 стран мира. Подробности в материале: В томских вузах будут учиться около 13 тысяч иностранных студентов

12:55 01.09.2020 В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам питания школьников. Обратиться к специалистам может каждый родитель, сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте подробнее: В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам школьного питания

12:56 01.09.2020 В новом учебном году в двух муниципалитетах Ульяновской области будет бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Об этом: В двух городах Ульяновской области проезд для школьников будет бесплатным

12:59 01.09.2020 В школьном классе [edu.gov.ru]

13:00 01.09.2020 Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков напутствовал школьников в День знаний в новой школе города Нальчика. В своем выступлении на торжественной линейке 1 сентября он пожелал им успехов в учебе, а их родителям — гордиться своими детьми. Коков так же отметил, что «с таким прекрасным мощным педагогическим коллективом Кабардино-Балкария сможет воспитать достойное поколение». Подробности в материале: Школьников Кабардино-Балкарии поздравил с 1 сентября Казбек Коков

13:03 01.09.2020 По данным ФОМ, практически все родители в России (93%) рады возвращению школ к обычному очному формату обучения. Отрицательно относятся лишь 5%. Читайте подробнее: Практически все родители рады возвращению школ к очному обучению

13:12 01.09.2020 В Чебоксарах 1 сентября «распахнули двери 62 школы города, оборудованные необходимой техникой, с инновационной инфраструктурой и высококвалифицированным педагогическим составом». [[[quote-1]]]

13:19 01.09.2020 Ученики начальной школы в Татарии теперь будут питаться еще более сбалансировано и разнообразно. Для них разработали четыре новых вида меню. Читайте также: В Татарии для учеников младших классов разработали новые виды меню

13:30 01.09.2020 В Чечне дан старт новому учебному году. В День знаний сели за парты 296 755 учеников, из них более 33 тысяч — первоклассники. Такие данные привел в своем обращении ко всем участникам учебного процесса глава региона Рамзан Кадыров. Читайте подробнее: В Чечне 1 сентября сядут за парты 33 тыс. первоклассников

13:36 01.09.2020 В Подмосковье завершено ИФА-исследование на новую коронавирусную инфекцию среди педагогов региональных школ. Об этом 1 сентября сообщается на официальном сайте правительства Московской области. Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, тестирование проходило в течении двух недель. Исследование позволило выявить учителей, заражённых инфекцией, а также лиц с антителами к коронавирусу. Об этом: В Подмосковье антитела к коронавирусу выявили почти у 7% учителей

13:38 01.09.2020 В День знаний, 1 сентября, свыше 500 школьников из Казани, Иннополиса, Зеленодольского, Лаишевского, Альметьевского, Набережночелнинского и Нижнекамского районов Татарии познакомятся с персональным цифровым помощником — суперсервисом «Я-школьник». Дети на протяжении месяца будут тестировать новое мобильное приложение. Читайте подробнее: Более 500 учеников Татарии протестируют суперсервис «Я — школьник»

13:40 01.09.2020 1 сентября [Светлана Шаповалова © ИА REGNUM]

13:41 01.09.2020 В Ульяновске в гимназии № 1 открыли после реставрации обсерваторию, которая была закрыта в 1990 году. Читайте подробнее: В ульяновской гимназии через 30 лет восстановили обсерваторию

13:45 01.09.2020 Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил 1 сентября гимназию им. Е.М. Примакова в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора Московской области Андрея Воробьёва. «Важно, что мы начинаем учебный год очно и для того, чтобы продолжать учебу в стенах родных школ, очень важно сохранять элементарные требования, которые обеспечат здоровье наших школьников, здоровье родителей школьников, здоровье учителей. Ещё раз поздравляю с праздником. С началом нового учебного года. Ура», — цитируют слова министра в телеграм-канале. Читайте подробнее: Глава Минпросвещения РФ поздравил школьников с началом учебного года

13:49 01.09.2020 В одном из крупнейших микрорайонов Нижнего Новгорода «Цветы» в День знаний открылась новая школа на 1,5 тыс. мест, которая была построена в рамках национального проекта «Образования». Школа стала первой построенной в Нижнем Новгороде за последние 11 лет. Об этом: В Нижнем Новгороде в День знаний открылась новая школа на 1,5 тыс. учеников

13:51 01.09.2020 Мэр Красноярска Сергей Ерёмин 1 сентября побывал на праздничной линейке в красноярской гимназии №4 и поздравил первоклассников, их родителей и педагогов с Днём знаний. «В этом году День знаний стал, пожалуй, самым ожидаемым праздником. 1 сентября — это всегда особый момент для детишек, которые впервые сядут за парты. Ребята, я надеюсь, что вы полюбите свою школу», — сказал Сергей Ерёмин ученикам.

13:55 01.09.2020 Во время открытого урока для учащихся 10-го кадетского класса Муринской школы (Всеволожский район Ленобласти) губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о самом продолжительном сражении Великой Отечественной войны — Ленинградской битве, и ее героях. Читайте также: Дрозденко рассказал школьникам о героях Ленинградской битвы

13:55 01.09.2020 В трех школах Самарской области ремонт не был закончен к началу учебного года. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, в самарской школе №162 продолжается ремонт, который планируется завершить к 15 сентября текущего года. Сейчас ученики этого образовательного учреждения распределены по другим школам. Об этом: В трех школах Самарской области продолжается ремонт

14:01 01.09.2020 Благодарность педагогам выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев, побывавший сегодня, 1 сентября, на торжественной линейке в школе № 78 Ростова-на-Дону. «Сегодня важный день и для первоклассников, и для учителей. Дети делают первый шаг в удивительный мир школьных знаний и новых открытий. Дорогие учителя, объявляю вам благодарность за ваш важный и нелегкий труд», — сказал глава региона. Об этом: Ростовский губернатор посетил торжественную линейку в школе № 78

14:01 01.09.2020 Новое здание коррекционной школы-интерната для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья торжественно открыли в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба главы республики. По сообщению пресс-службы ведомств, в Янауле в коррекционной школы-интерната учатся 160 ребятишек, в том числе 33 ребенка-сироты, которые остались без попечения родителей. Читайте также: В Башкирии открыли новое здание коррекционной школы-интерната

14:09 01.09.2020 Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, находящийся в предвыборном отпуске, поздравил школьников и педагогов с Днём знаний в Instagram. Сити-менеджер напомнил, что общеобразовательные организации примут в новом учебном году 111 тыс. ребят, в том числе более 12 тыс. первоклассников. «Прошлый учебный год выдался непростым. И я уверен, что все соскучились и с нетерпением ждут встречи с родной школой. Для безопасности детей и сотрудников учреждениями образования предприняты беспрецедентные меры. <…> Желаю каждому ученику, педагогу здоровья, успехов и благополучия», — написал Логвиненко. Читайте также: Ростовский сити-менеджер поздравил школьников и педагогов в Instagram

14:09 01.09.2020 По данным ФОМ, более половины родителей в России (55%) считают сумму, которую потратили на подготовку ребенка к школе, слишком большой, терпимой — 41%. Читайте подробнее: Родители назвали приемлемую сумму на сборы ребёнка в школу

14:10 01.09.2020 В Северной Осетии студенты госуниверситета будут учиться в новом учебном году очно, а Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) — дистанционно. В техническом вузе с 7 сентября начнутся очные занятия лишь для первокурсников, пишет «Основа». Читайте подробнее: В Северной Осетии студенты не всех вузов будут учиться очно

14:11 01.09.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов от имени правительства Санкт-Петербурга подарил первоклассникам соседней Ленинградской области комплект книг — «Моя первая библиотека». В него вошли две книги: сказки русских писателей и детский путеводитель по Петербургу. Такие комплекты получили 21 тыс. школьников Ленобласти. В Санкт-Петербурге с 2010 года первоклассникам традиционно вручается подарок из трех книг. Сегодня его получили 62 тысячи ребят.

14:20 01.09.2020 Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков поздравил учеников школы имени Героя Советского Союза Николая Воробьёва (Приютненский район) с началом учебного года. «Я уверен, именно знания, любовь к ним, делают нашу жизнь краше, благополучнее, дают уверенность в себе. Пусть новый учебный год подарит вам радость открытий, личных достижений и ярких побед. А вам, ребята, хочу дать одно напутствие: стремитесь и побеждайте», — обратился к участникам торжественной линейки Бату Хасиков. Подробности в материале: Глава Калмыкии поздравил школьников с началом учебного года

14:21 01.09.2020 Переход образования в России на полностью дистанционную форму нецелесообразен, так как он не может заменить собой образование традиционное, и потому планов перехода на полностью дистанционную форму нет. Об этом 1 сентября заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока. Об этом: Путин назвал переход на дистанционное образование нецелесообразным

14:22 01.09.2020 Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил с началом нового учебного года учеников и педагогов адаптивной школы-интерната №17, сообщили в региональном правительстве. «Мудрецы говорят: чем больше знаешь, тем больше можешь. У первоклассников сегодня начинается большой и длительный путь получения новых знаний, совершения интересных открытий и поиска друзей. Ребятам старших классов, выпускникам предстоит стать взрослее и опытнее и научиться чему-то новому. У каждого из вас есть таланты и способности. И в вашей школе, которая в этом году отметит 65-летний юбилей, созданы все условия для того, чтобы вы сумели их развить», — подчеркнул губернатор.

14:35 01.09.2020 В Ростове-на-Дону назвали стоимость горячих завтраков и обедов для младшеклассников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM. Подробности в материале: Обед школьника в Ростове-на-Дону оценили в 79 рублей за порцию

14:48 01.09.2020 Более двух тысяч первокурсников начнут учебный год в Санкт-Петербургском Горном университете в 2020 году. В преддверии учебы для них провели торжественную линейку у главного здания университета. Подробности в материале: В Горном университете Петербурга прозвенел первый звонок

14:55 01.09.2020 Школьный автобус. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

15:05 01.09.2020 За три года количество студентов в архангельских вузах сократилось на 1,4 тысячи человек. Об этом: Архангельские вузы стремительно теряют студентов

15:19 01.09.2020 В Новосибирской области сегодня, 1 сентября, на учёбу вышли более 347 тысяч школьников, 38 тысяч из них — первоклассники. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Подробности в материале: В Новосибирской области пересчитали первоклассников

15:24 01.09.2020 В честь Дня знаний 1 сентября в Набережных Челнах организован для первоклассников и сопровождающих их бесплатный проезд в общественном транспорте. Читайте подробнее: В Татарии проезд первоклассников в трамваях и автобусах — бесплатный

15:24 01.09.2020 Семь новых школ открыли в Дагестане в День знаний. Общеобразовательные учреждения расположены в Махачкале и пяти районах республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Подробности в материале: В Дагестане в День знаний открыли семь новых школ

15:30 01.09.2020 До 2 сентября продлится флешмоб в соцсетях, в ходе которого на своей странице можно рассказать историю о педагоге, сыгравшем важную роль в жизни. Акцию «Спасибо, учитель!» запустили 31 августа в АНО «Национальные приоритеты». Посты можно найти по хэштегам #большечемучитель, #образованиевприоритете.

15:31 01.09.2020 В МВД заявили, что нарушений порядка при праздновании Дня знаний в РФ не зафиксировано.

15:36 01.09.2020 Великая Отечественная война — это важная часть не только нашей общей истории, но и семейной истории. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил президент Владимир Путин, открывая всероссийский открытый урок и отвечая на вопросы школьников, которые также делились воспоминаниями своих бабушек и дедушек о войне в тылу. Отметим, в Чувашии есть история трудового подвига во время войны, которая по-прежнему мало изучена, а многие документы до сих пор засекречены, — строительство в 1941—1942 годах Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. И в работе по сбору материалов и сохранении истории принимают школьники, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Путин: история Великой Отечественной войны — это и семейные истории

15:42 01.09.2020 Ученики 9-х классов школы №98 г. Барнаула в День Знаний приняли участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов». В этот день школьники пришли не с букетом, а с одним цветком, из которых был сформирован праздничный букет для учителя. Сэкономленные деньги направили в фонд помощи хосписам «Вера».

15:51 01.09.2020 Две сельские и одна городская школа впервые открыли свои двери для учеников 1 сентября 2020 года в Рязанской области. К новому учебному году также созданы 42 центра цифрового и гуманитарного образования, сообщает пресс-служба правительства региона Читайте также: Три новых школы открылись 1 сентября в Рязанской области

15:55 01.09.2020 Новая современная школа в быстрорастущем микрорайоне Пензы — Арбеково. В открытии нового учреждения приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор региона Иван Белозерцев. Подробности в материале: В Пензе в День знаний открылась новая школа для 800 учеников

16:12 01.09.2020 В микрорайоне 9В Йошкар-Олы открылась новая современная школа на 825 мест. В связи с востребованностью в учебное заведение набрали 1 тыс. школьников. Читайте также: Новая школа открылась 1 сентября в Йошкар-Оле

16:12 01.09.2020 Свыше 128 тысяч школьников начали учёбу в Брянской области 1 сентября. В Брянске открылась новая школа на 1225 мест, сообщает пресс-служба правительства региона. Читайте подробнее: В Брянской области за парты сели более 128 тысяч школьников

16:16 01.09.2020 В городе Волжский Волгоградской области бесплатный проезд в муниципальном транспорте предоставят всем школьникам начальных классов со светоотражающими элементами на одежде или рюкзаках. Акция будет действовать две недели. Подробности в материале: Под Волгоградом школьникам предлагают бесплатный проезд за светоотражатель

16:20 01.09.2020 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 1 сентября посетил филиал Московского областного медицинского колледжа №3 имени Героя Советского Союза Зинаиды Самсоновой в Егорьевске. Заведение открылось после рремонта. Теперь в распоряжении более 300 студентов и преподавателей просторные аудитории, библиотека, актовый и большой спортивный залы, столовая, новое современное оборудование, на котором будущие медики будут проходить практику.

16:28 01.09.2020 В Северном арктическом федеральном университете становится все меньше студентов. Подробнее: Более трех тысяч человек стали студентами САФУ

16:30 01.09.2020 Восемь первых классов открыли в новой школе №71 в Брянске. Образовательное учреждение начало работу 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации города. Подробности в материале: От «А» до «З»: в Брянске в новую школу набрали восемь первых классов

16:34 01.09.2020 В Тюменской области 1 сентября 2020 года приступают к учёбе более 223 тысяч учеников школ, из них более 25 тысяч — первоклассники. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В 2020 году в регионе запланирован ввод девяти новых школ в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах. Читайте также: В Тюменской области к учёбе приступили более 223 тысяч школьников

16:38 01.09.2020 В Астраханской области 1 сентября начала работу 261 общеобразовательная организация. Всего за парты сели 123,5 тыс. человек, в том числе 15 тыс. 413 первоклассников. Выпускниками девятых и 11-х классов станут более 15 тысяч человек. Об этом: В астраханских школах за парты сели 15 тыс. первоклассников

16:41 01.09.2020 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в торжественном открытии центра цифрового образования детей «IT-куб. Тамбов». Обучение здесь будет идти по шести направлениям: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «VR-AR-разработка», «Кибергигиена и большие данные», «Системное администрирование» и «Программирование роботов». Помимо этого, на площадке оборудованы зона коворкинга и шахматная гостиная. Об этом: Тамбовский губернатор открыл центр цифрового образования детей «IT-куб»

16:46 01.09.2020 В Твери 1 сентября состоялась церемония открытия нового комплекса зданий Тверского суворовского военного училища и закладка камня будущего воинского храма при учебном заведении. Читайте подробнее: При Тверском суворовском училище построят храм

16:49 01.09.2020 В новом учебном году порог калужских школ переступили почти 40 тысяч учеников, в том числе 4500 первоклассников. Читайте подробнее: В День знаний глава Калуги принял участие в школьной линейке

16:51 01.09.2020 Поздравления учащимся и педагогам с Днём знаний направили 1 сентября губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель Белгородской областной думы Наталия Полуянова, главный федеральный инспектор по Белгородской области Александр Закоржевский. В Белгородской области приступили к работе 545 образовательных учреждений. Читайте подробнее: Белгородских учеников поздравили с Днём знаний

17:02 01.09.2020 Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов открыл учебный год в Московском суворовском училище. Он поздравил всех школьников и, конечно, суворовцев и кадет, воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны России. По данным ведомства, в этом году училище пополнили 80 мальчишек, которые поступили в пятый класс и взяли на себя ответственность служить Родине, нести гордое звание суворовца на протяжении всей своей жизни. «Для тех, кто в этом году поступил в наши суворовские училища, кадетские корпуса и, конечно, в наше знаменитое Московское СВУ, это, пожалуй, один из самых важных дней, во всяком случае это первый осознанный выбор, когда вы решили определить свою судьбу, — отметил первый замминистра. — Для тех, кто будет хорошо учиться и постигать науку, этот путь может быть связан с вооруженными силами. Но даже если этого не произойдет, отсюда выйдут в вашем лице патриоты, хорошие граждане и, самое главное, воспитанные люди, на которых наша Родина может и должна будет опираться».

17:03 01.09.2020 Цаликов выразил слова признательности педагогам училища: «Хочу нацелить преподавателей на то, что в новом учебном году они должны проявить все свое умение, все свои знания для того, чтобы из этих детей, которые являются нашим будущим, вырастить достойных офицеров для Вооруженных сил России».

17:13 01.09.2020 Всего в Москве в 2020—2021 учебном году в детских садах, школах и колледжах будут обучаться порядка 1,5 млн детей.

17:21 01.09.2020 Заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе поездки в Петербурга посетил Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения. Здесь он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года, сообщили 1 сентября в пресс-службе военного ведомства. Читайте подробнее: Замминистра обороны открыл учебный год в военном вузе Петербурга

17:35 01.09.2020 В застроенном новыми жилыми комплексами поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 1 сентября открылись сразу новые школы, рассчитанные на 950 мест каждая. Они оснащены самым современным оборудованием и имеют развитую внутреннюю инфраструктуру. Подробности в материале: Две больших школы приняли учеников в новом жилом районе Ленобласти

17:47 01.09.2020 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, в центре образования «Школа-сад №7» Ханты-Мансийска. Фото департамента общественных и внешних связей ХМАО.

17:51 01.09.2020 1 сентября студентов и преподавателей Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского поздравил с началом учёбы врио калужского губернатора Владислав Шапша. В 2020 году на первый курс вуза было зачислено рекордное число студентов — 1123 человека. Читайте также: В Калуге первокурсникам КГУ имени Циолковского вручили студенческие билеты

17:55 01.09.2020 С начала 2020 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет три школы и четыре детских сада. Еще несколько образовательных учреждений планируется ввести до конца текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в Управлении Росреестра по Ленинградской области. Читайте также: В Ленобласти с начала года внесены в кадастр три школы и четыре детсада

18:16 01.09.2020 В Югре 1 сентября 2020 года День знаний отметили 230 тысяч школьников, в том числе 26 тысяч первоклассников. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей ХМАО. Подробности в материале: В Югре День знаний отметили 230 тысяч школьников

18:17 01.09.2020 Учебный год стартовал, а электронный дневник, широко рекламируемый чиновниками как часть МЭШ, так и не работает. В мобильном приложении, как и на сайте, нет ни расписания, ни домашних заданий. Как рассказали родителям в одной из школ Москвы, ещё пару недель придётся уповать на ответственность и самостоятельность детей. Когда заработает хвалёный электронный дневник, информации нет.

18:17 01.09.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присуждении премий 30 учителям общеобразовательных учреждений Северной столицы. Премий удостоены лучшие учителя, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Отбор производился конкурсной комиссией, в состав которой входят ученые, педагоги, руководители органов управления образованием. Премия присуждается в размере 200 тысяч рублей каждая за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Премии будут выручены лауреатам накануне Дня учителя, который отмечается 5 октября.

18:21 01.09.2020 Родительские собрания в этом году будут проходить в онлайн-формате. Многие родители считают, что такую практику нужно сделать постоянной, тогда не придётся отпрашиваться с работы, а потом в ночи идти домой. «Дистанционному обучению — нет! Дистанционным собраниям — да!»

18:24 01.09.2020 В Липецкой области 1 сентября открыли две новые школы — в Липецке на улице 50 лет НЛМК и в городе Усмани. Каждая рассчитана на 800 учеников. Учащиеся усманской школы в режиме видеоконференции 1 сентября пообщались с президентом Владимиром Путиным в ходе всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать». Читайте подробнее: В Липецкой области 1 сентября открыли две новых школы

18:31 01.09.2020 В Югре учебный год для всех школьников начался с онлайн-урока истории, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей. Об этом: Учебный год в Югре стартовал с масштабного онлайн-урока истории

18:31 01.09.2020 В Югре учебный год для всех школьников начался с онлайн-урока истории, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей. Читайте подробнее: Учебный год в Югре стартовал с масштабного онлайн-урока истории

18:41 01.09.2020 В Курской области 1 сентября открылись две новые школы и новую площадку детского технопарка «Кванториум». В областном центре открыли школу № 58, куда учиться пришли более тысячи человек. В городе Железногорске открыли школу №14, где будут учиться 1135 детей, а также открыли новую площадку детского технопарка «Кванториум». Читайте также: В Курской области открылись две новые школы и технопарк «Кванториум»

18:49 01.09.2020 В Астраханской области в селе Началово Приволжского района 1 сентября открылась трёхэтажная школа на 800 мест, построенная в рамках национального проекта «Образование». Торжественная линейка в честь начала нового учебного года прошла только для 11-х классов и в соответствии с новыми рекомендациями Роспотребнадзора. Читайте также: В астраханском селе 1 сентября открыли новую школу

18:51 01.09.2020 В Свердловской области 1 сентября свои двери для учеников открыли 1059 школ. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики. Из них девять новых школ в целом на 7600 мест. Они появились в Екатеринбурге, Арамиле, Верхней Пышме, Невьянске, посёлке Баранчинский и ряде других территорий региона. Подробности в материале: В Свердловской области открылись 1059 школ

18:58 01.09.2020 В Липецкой области сотрудники Следственного комитета приняли участие в благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». Перед 1 сентября они закупили портфели со всеми необходимыми для учёбы канцелярскими принадлежностями для первоклассников из ГОАОУ «Траектория» — бывшей Грязинской школы-интерната. Читайте подробнее: Липецкие следователи помогли собрать сирот-первоклассников в школу

19:10 01.09.2020 В Челябинске 1 сентября начал работу образовательный центр №5, рассчитанный на 2200 мест. Он расположен в микрорайоне «Парковый», сообщает пресс-служба губернатора. Строить школу начали в 2018 году. На объект с учётом оборудования потратили 1,6 млрд рублей. В центре находятся две форум-зоны, много предметных лабораторий, пять спортивных залов и два информационно-библиотечных центра. Также руководство школы отчитывается о хорошей системе безопасности, в том числе камерах наблюдения и бесконтактной термометрии. Читайте также: В Челябинске открылся образовательный центр на 2200 мест

19:18 01.09.2020 В Челябинской области 1 сентября новый учебный год начался для 48 тыс. первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Всего же за парты сели 420 тыс. школьников. Из них более 181 тыс. учатся в первом-четвёртом классах. Читайте подробнее: В Челябинской области за парты сели 48 тыс. первоклассников

19:30 01.09.2020 В Липецкой области 1 сентября начала работу горячая линия по вопросам соблюдения законности при привлечении родительских средств на нужды образовательных учреждений. Сдавать деньги на охрану, ремонт и прочие хозяйственные нужды родители могут только по собственному желанию, а если их принуждают — они могут позвонить на горячую линию. По всем поступившим обращениям обещают провести проверки. Читайте также: В Липецкой области открылась горячая линия для жалоб на поборы в школах

20:05 01.09.2020 Первоклашка. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

20:11 01.09.2020 1 сентября глава Мордовии Владимир Волков открыл новую школу на 140 мест в селе Дракино Торбеевского района. На сегодня сформированы 10 класс-комплектов, это 138 человек, из них 37 — дети из села Кажлодка, их ежедневно будут привозить на школьном автобусе. Читайте также: Глава Мордовии открыл новую школу в Торбеевском районе

20:39 01.09.2020 В школах Ямала к 1 сентября 2020 года насчитывается 120 корпоративных классов как технической, так и творческой направленности. об этом сообщает пресс-служба главы региона. В День знаний ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» открыло новый корпоративный класс в Обдорской гимназии Салехарда. В нём 16 старшеклассников будут углублённо изучать химию, физику и математику, основы нефтегазового дела, инженерной графики и научно-технического перевода с иностранных языков. Всего в корпоративных классах региона учится более двух тысяч школьников. Помимо нефтегазового направления, в ямальских школах действуют медицинские, педагогические, банковские, медиа и дипломатический классы. Читайте подробнее: В школах Ямала открыты 120 корпоративных классов

20:42 01.09.2020 1 сентября в первый класс пошли и «звёздные» дети, среди них двойняшки Пугачёвой, сын Жанны Фриске, а также сын Евгения Плющенко.

20:49 01.09.2020 На Ямале школьные торжественные линейки прошли на свежем воздухе с соблюдением мер безопасности. Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

20:57 01.09.2020 На Ямале 1 сентября 2020 учебный год начался для 76 тысяч учеников, более восьми тысяч из них — первоклассники. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Об этом: На Ямале учебный год стартовал для 76 тысяч школьников

20:58 01.09.2020 На родине Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района 1 сентября состоялось открытие новой школы. Здание стало достойной частью историко-мемориального комплекса, который посвящен самому знаменитому черноотрожцу — Виктору Степановичу Черномырдину, сообщает пресс-служба областного правительства. Подробности в материале: По поручению президента на родине Черномырдина достроили школу

21:37 01.09.2020 1 сентября состоялся Всероссийский открытый урок, а 2 сентября министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и глава Роспотребнадзора Анна Попова для всех российских школьников проведут онлайн-урок «Будь здоров!», посвящённый вопросам безопасности и защиты здоровья, здорового образа жизни учащихся.

22:02 01.09.2020 В День знаний в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в рамках Общеуниверситетского «Дня первокурсника-2020» состоялось Торжественное собрание. Главной площадкой праздника стал Императорский зал в Старом здании МГУ на Моховой, где в смешанном онлайн‑ и офлайн-формате, предполагающем как личное, так и дистанционное участие, был дан старт новому учебному году 2020/2021. Отмечается, что организаторы торжества предусмотрели соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора.

22:03 01.09.2020 В Курганской области 1 сентября 2020 года учебный год начался для 101 тысячи школьников, из них 11,2 тысячи — это первоклассники. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Для учеников 1 и 11 классов в регионе прошли торжественные линейки. В первый класс в День знаний отправилась и младшая дочь губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает портал «Область 45». Дарья Шумкова будет учиться в гимназии №27 города Кургана. На торжественный линейке ей поручили дать первый школьный звонок. Подробности в материале: Для 101 тысячи юных курганцев прозвенел школьный звонок

22:18 01.09.2020 В столице Коми открыли гимназию-долгострой. Читайте подробнее: В Коми открыли школу, которую строили четыре года

22:27 01.09.2020 Заместитель министра здравоохранения РФ напомнил, отправляя детей в школу, нужно помнить не только о том, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в образовательный процесс. «Школа — это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых школьно-обусловленных расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и т. п.», — отметил Олег Салагай.

22:32 01.09.2020 В Кубанском государственном университете (КубГУ) побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня, 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства. Читайте подробнее: Мишустин посетил Кубанский государственный университет

22:42 01.09.2020 1 сентября за парты в школах России сели порядка 17 миллионов детей.

23:35 01.09.2020 В Нарьян-Маре в «школу будущего» пошли 694 ученика. Читайте также: В Нарьян-Маре открыли «школу будущего»

06:01 02.09.2020 Дошкольные учреждения в Туве с 1 сентября начали работу в штатном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в регионе 187 детских садов, которыми охвачено около 23,4 тыс. детей. Подробности в материале: В Туве с 1 сентября открылись детские сады

06:02 02.09.2020 В Ульяновской области в рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу» помощь получили 24 тыс. детей. Читайте также: В Ульяновске в рамках акции «Помоги собраться в школу» собрали 9 млн рублей

06:22 02.09.2020 В Заволжском районе Ульяновска первых учеников принял губернаторский инженерный лицей. В нём будут учиться более 1 тыс. школьников. Подробности в материале: В Ульяновске открылся губернаторский инженерный лицей

06:35 02.09.2020 Правительство Новосибирской области взяло на постоянный контроль обеспечение школьников горячим питанием, бесперебойный подвоз учеников, санитарно-эпидемиологическую и антитеррористическую безопасность в школах, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Новосибирские власти взяли на контроль обеспечение школьников питанием

06:59 02.09.2020 В Чувашии первых учеников приняла сельская школа в Козловском районе. Она стала вторым новым образовательным учреждением, открытым в этом году. Подробности в материале: В Чувашии открылась ещё одна школа

07:59 02.09.2020 Школьная линейка 1 сентября [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

08:15 02.09.2020 В Кудряшовской средней школе № 25 Новосибирского района для учащихся 12−13 лет открылись два класса правоохранительной направленности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ. Читайте подробнее: В новосибирских школах открыли правоохранительные классы

08:29 02.09.2020 Власти Москвы с 1 по 30 сентября проведут специальную акцию для младших школьников «Первоклассный сентябрь». Читайте также: В Москве стартовала акция для школьников «Первоклассный сентябрь»

08:59 02.09.2020 Енисейская школа №1 имени Игнатия Петровича Кытманова — одно старейших учебных заведений Красноярского края. Она была построена в 1886 году и является памятником истории и архитектуры. В 2017—2019 годах в здании школы велась реставрация. 1 сентября эту школу посетил красноярский губернатор Александр Усс. Он поздравил учеников и педагогов края с Днем знаний. Первоклассникам вручили подарочные канцелярские наборы, сообщили в краевом правительстве.

09:06 02.09.2020 Второй на Ставрополье детский технопарк «Кванториум» начал свою работу в городе Невинномысске. Первые занятия в новом объекте системы образованияпрошли в День знаний, сообщили в пресс-службе губернатора края. Читайте подробнее: На Ставрополье начал работу второй детский технопарк «Кванториум»

09:24 02.09.2020 Требование справок от педиатра о состоянии здоровья ребёнка, пропустившего один день школьных занятий, в Ростовской области является незаконным. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре. Подробности в материале: В Ростовской области опровергли слухи о справках за прогул в школе

09:28 02.09.2020 С начала 2020 года в Москве поставлено на кадастровый учёт 20 объектов образования. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице. В управлении рассказали о постановке на учёт нового детсада в деревне Саларьево. Объект имеет площадь 4 тыс. кв. метров и рассчитан на 220 мест. В здании есть музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий и медицинский блок. «С начала года столичным Росреестром поставлены на кадастровый учет 20 объектов образования (школ и детских садов), площадь которых составляет свыше 300 тысяч кв. метров», — прокомментировал замглавы управления Виталий Матевосян. Читайте также: В Москве с начала года поставили на учёт 20 школ и детсадов

09:30 02.09.2020 В Ингушетии к началу нового учебного года открыли детский сад. В детском образовательном учреждении «Маленький гений», который построен в 9-ом микрорайоне Магаса, примут 220 воспитанников, сообщили 2 сентября в пресс-службе главы и правительства республики. Подробности в материале: В Ингушетии в День знаний открылся новый детский сад

09:41 02.09.2020 Специалисты Роспотребнадзора 2 сентября посетят школы во всех регионах России проведут открытые «Уроки здоровья». Читайте подробнее: Роспотребнадзор проведёт в российских школах «Уроки здоровья»

09:41 02.09.2020 Несмотря на заявления о готовности школ к новому учебному году, власти Алтайского края так и не решили вопрос с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по защите детей от коронавируса. В частности, речь идёт об оснащении учебных заведений дорогостоящими приборами — рециркуляторами. Как сообщает «Толк» со ссылкой на родителей школьников, многие из них будут покупать их вскладчину и недоумевают: почему деньги нельзя было выделить раньше и на что пойдут уже выделенные из бюджета? Напомним, на только на днях министерство образования Алтайского края известило о дефиците рециркуляторов и бактерицидных ламп в образовательных организациях региона. Как следует из официального сообщения, на их приобретение распоряжением губернатора Виктора Томенко выделено 87 млн рублей. Но когда необходимые приборы будут закуплены и появятся в учебных заведениях — неизвестно. Об этом: На Алтае так и не решили вопрос с рециркуляторами для школ

09:43 02.09.2020 В Ингушетии в новом 2020−2021 году впервые пошли в школу более 9,3 тыс. первоклассников. В республике сели за парты всего свыше 80,3 тыс. учеников, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе главы и правительства региона. Читайте подробнее: В Ингушетии в День знаний сели за парты 9,3 тыс. первоклассников

09:51 02.09.2020 В новом учебном году более 40 тысяч школ открыли свои двери для очного образования. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Вчера начался новый учебный год. Мы к нему готовились. Многие школьники соскучились по школе, по учителям, родители также ждали этого праздника. Вчера более 40 тысяч школ открыли двери. Конечно, этот год важен с точки зрения соблюдения санитарных требований, потому что если их соблюдать, то будет минимум угрозы здоровья учеников и учителей. Это мы видим на ЕГЭ, где соблюдались меры, и вспышек заболевания не зафиксировано», — сказал Кравцов. Читайте также: Кравцов: «дистант» никогда не заменит очную систему образования

09:54 02.09.2020 Возврата к дистанционному обучению в школах удастся избежать, если соблюдать санитарные правила. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Если соблюдать санитарные правила, то минимизируется риск заражения. Важно не допустить риск возврата к дистанционному обучению. Многое зависит от того, насколько школьники соблюдают эти правила. Должен быть режим для их соблюдения. В этом ничего страшного нет», — сказал Кравцов. Читайте подробнее: Кравцов призвал не допустить возврата к дистанционному обучению

10:04 02.09.2020 Принятие решения об открытии российских школ в обычном формате связано с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Полгода дети не переступали порог школы, и, взвесив все риски и разработав правила, с 1 сентября правительство и президент РФ Владимир Путин сказали об очном начале занятий, но по новым правилам. Ребята, которые много лет учатся в школе, приходят и видят новые правила: им надо входить в разные входы, к ним приходят учителя, их общение ограничили. Сегодняшний праздник после перерыва связан с новыми правилами, и их надо соблюдать, чтобы быть здоровым», — сказала Попова. Об этом: Попова рассказала, с чем связано решение открыть школы в очном формате

10:08 02.09.2020 На уроках и на переменах в школах не стоит нарушать санитарно-эпидемиологические правила. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы начинаем в сложных условиях — но начинаем новый год очно. На переменах не надо нарушать имеющиеся правила. Вы же ещё потом придёте домой — и надо, чтобы и ваши близкие были здоровы. Если вдруг вы чихаете — хотя люди чихают от разных причин — надо закрывать лицо. Можно это делать носовым платком или бумажным. При дыхании тоже небольшие количества того, что есть в носу, выделяются, и образуется небольшое облачко, которое из наших дыхательных путей вылетает», — сказала Попова. Читайте подробнее: Попова призвала школьников не пользоваться чужими учебниками

10:10 02.09.2020 Школьные столовые Татарии в основном снабжают продуктами из республики, завозят из других регионов лишь те, которые не производят местные предприятия. Читайте подробнее: Школьные столовые Татарии получают продовольствие от местных производителей

10:28 02.09.2020 В вузы Хабаровского края на очную форму бакалавриата и специалитета поступили 5,6 тысячи человек. Около 1,5 тысячи абитуриентов зачислили из 45 регионов страны. Читайте подробнее: В вузы Хабаровского края поступили 150 иностранцев и 1,5 тысячи приезжих

10:35 02.09.2020 1 сентября в Туве стартовал новый учебный год и для воспитанников Кызылского президентского кадетского училища. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа, в этом году учебное заведение пополнили 63 новых ученика, в том числе трое подростков из Монголии. Об этом: Воспитанниками Кызылского кадетского училища впервые стали иностранцы

11:05 02.09.2020 В Москве учителям школ разрешили проводить без маски учебные занятия. Об этом 2 сентября заявил руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева во время посещения одной из школ. «Мы договорились с департаментом образования: когда я вошла в класс, я могу маску снять», — цитирует её слова «Интерфакс». Андреева отметила, что после окончания занятия при выходе из учебного класса педагогу нужно надеть маску. Подробности в материале: Московским учителям разрешили снимать в классах маски

11:17 02.09.2020 Новый учебный год в Российской Федерации начался спокойно. Об этом 2 сентября рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов во время своего выступления на Всероссийском открытом уроке «Будь здоров». Читайте подробнее: Новый учебный год в России начался спокойно — министр просвещения РФ

11:24 02.09.2020 Власти Читы сегодня, 2 сентября, известили о готовности образовательных учреждений столицы Забайкалья к отопительному сезону. Как сообщает официальный телеграм-канал читинской мэрии со ссылкой на информацию МКУ «Служба технического и материального обеспечения учреждений образования городского округа «Город Чита», на 177 тепловых узлах, обеспечивающих тепловой режим в зданиях учреждений образования Читы, своевременно (июль-август) были проведены гидравлические испытания. Читайте также: Образовательные учреждения Читы подготовили к отопительному сезону

11:47 02.09.2020 Снова в школе (cc) strausadolf

11:59 02.09.2020 Студенты Байкальского государственного университета (БГУ) с 3 сентября будут получать бесплатную кашу в вузовских столовых ежедневно с 10:00 до 12:00 по местному времени. Об этом вместе с девизом «Каша — это сила наша!» на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности ректора учреждения Виктор Игнатенко. По его словам, расходы на питание учащихся будут возмещаться из прибыли БГУ. Читайте подробнее: Студентов Байкальского госуниверситета будут кормить бесплатно кашей

12:13 02.09.2020 Министерство просвещения России не направляло в регионы общих инструкций по организации учебного процесса 11 сентября, в один из дней голосования. Местные власти решают эту проблему по своему усмотрению, сообщает 2 сентября издание «Коммерсантъ». Многие избирательные участки находятся в школах, а контакты учеников и избирателей недопустимы по соображениям эпидемиологической безопасности. «Мы не можем диктовать правила работы общеобразовательным учебным заведениям», — отметил источник издания в Центризбиркоме. Об этом: Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

13:13 02.09.2020 Более 25 тысяч студентов учреждений профессионального образования Томской области приступили к очным занятиям в новом 2020 — 2021 учебном году. Двери для них открыли 33 колледжа и техникума — 25 областных учреждений, четыре структурных подразделения вузов, четыре негосударственных организации, а также девять филиалов. «Во всех колледжах и техникумах выполнены требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — сообщили в администрации Томской области.

13:34 02.09.2020 Горячий завтрак стоимостью 59 рублей в школах Обнинска получат порядка 6,5 тыс. учащихся. Помимо горячего завтрака, бесплатно получат обед дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Если ребенок с ограниченными возможностями здоровья получает образование на дому, то ему будет обеспечен сухой паёк. Читайте подробнее: Школьники из Обнинска бесплатно получат горячие завтраки и сухие пайки

13:40 02.09.2020 Прокуратура Чувашии готовит материалы о возбуждении административного дела по факту срыва сроков проведения капитального ремонта в школе № 1 в посёлке Вурнары. В результате 1 сентября школа, где учатся более 800 детей, осталась закрытой. Читайте также: В Чувашии готовят дело по факту срыва капремонта в школе

13:41 02.09.2020 Учительница школы в Красноярске попросила сделать фотографию класса без ребёнка-инвалида. Об этом написала в Фейсбук возмущённая мать мальчика Анастасия Смирнова. «Почему не без Пети или Миши, потому что… не знаю, на что не должно хватить моего уровня принятия, чтобы убрать какого-то человека с общей фотографии», — добавила она. Об этом: В Красноярске учительница просила сделать фото класса без ребёнка-инвалида

14:02 02.09.2020 Сотрудники Белокурихинского, Бийского, Змеиногорского и Павлоского межрайонных следственных отделов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поздравили воспитанников подшефных детских учреждений и студентов с Днем знаний. Так, следователи Бийского МСО посетили подшефный КГБУ «Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и провели с ними беседу о том, как не стать жертвой преступлений, пользуясь социальными сетями. Кроме того, сотрудники отдела подарили ребятам игры для организации досуга во внеурочной деятельности. Коллектив Павловского МСО совместно с сотрудниками местного отдела полиции поздравил воспитанников Павловской детского дома с началом учебного года, пожелали быть трудолюбивыми, саморазвиваться для получения достаточного багажа знаний и определения своего места в обществе в будущем. Офицеры преподнесли подарки в виде комплектов канцелярских товаров: карандаши, ручки, тетради, альбомы, краски, пластилин — все для успешной учебы. Сотрудники Змеиногорского МСО прочитали лекцию о профилактике преступлений среди несовершеннолетних для учащихся 1 курса КГБПОУ Локтевский технологический техникум. Следователи Белокурихинского МСО также провели профилактическое занятие для воспитанников КГБУ «Алтайский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. В. С. Ершова» и подарили детям сладкие подарки.

14:23 02.09.2020 1 сентября. Александра Майер © ИА REGNUM

15:01 02.09.2020 Во Владимирской области 1 сентября была торжественно открыта новая школа в деревне Купреево Гусь-Хрустального района, построенная по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Новое здание возвели на месте старой сгоревшей школы. Она рассчитана на 132 места, учиться в ней будут 87 человек, в том числе семь первоклассников и три 11-классника. Об этом: Во Владимирском селе открыли «школу будущего»

15:17 02.09.2020 В петербургских школах запретили отправлять домой без сопровождения детей с признаками заболевания. В учебных заведениях с началом учебного года усилено медицинское обеспечение образовательного процесса. Об этом: В Петербурге запретили в одиночку отпускать домой детей с температурой

15:39 02.09.2020 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв устроил школьникам небольшой экзамен. В телеграм-канале главы региона разместили видеозапись посещения Тимковской школы №59 им. А.Н. Кощеева в Богородском городском округе Подмосковья. В одном из классов школы Воробьёв спросил у учеников, сколько будет пять плюс пять. «Десять», — хором решили ученики. «А 15 минус пять?» — продолжил экзамен губернатор. И услышал тот же ответ. Тогда он поинтересовался, сколько будет от двадцати отнять десять. Получив правильное решение, руководитель региона довольно развёл руками. Читайте также: Губернатор Подмосковья проверил у школьников знание арифметики

16:06 02.09.2020 Лампы для дезинфекции перед установкой в одной из школ Петербурга. Карина Саввина ИА REGNUM

16:42 02.09.2020 Пермяки в соцсетях жалуются на то, что 1 сентября в ряде школ произошли сбои при организации работы в условиях коронавирусного режима. Из-за требования обязательной термометрии школьников при входе образовалось скопление детей. Читайте также: Пермяки пожаловались на скопление детей при входе в школы

18:17 02.09.2020 Костромские родители поделились с корреспондентом ИА REGNUM мнениями о том, как прошёл первый день ребят в школе и рады ли они окончанию дистанционного обучения. Читайте также: Долгожданное и необычное 1 сентября в Костроме: мнения родителей

18:20 02.09.2020 В посёлке Домбаровский Оренбургской области школа, построенная в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование», не готова к учебному году. Такой вывод сделал активист ОНФ Дмитрий Болдырев. Он сообщил в соцсети о полученной от местных жителей информации о том, что территория школы не отвечает требованиям обеспечения безопасности. Читайте также: О дефектах школы Оренбуржья: «Увиденное повергло в шок»

18:22 02.09.2020 С начала учебного года в Мурманской области начали работу 29 «Точек роста» в 14 муниципальных образованиях. Центры «Точка роста» создаются в сельских школах и школах малых городов в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Читайте также: В школах Мурманской области открыли 29 «Точек роста»

18:24 02.09.2020 В Сыктывкаре (Коми) 1 сентября открылась новая школа на 1200 ученических мест. rkomi.ru

18:47 02.09.2020 Более восьми миллионов рублей направят в Архангельской области на устранение предписаний надзорных органов и закупку оборудования для школьных столовых. Об этом: Предписания надзорных органов архангельским школам обошлись в 8 млн рублей

18:55 02.09.2020 В Удмуртии все учащиеся с 1 по 4 класс получают бесплатное горячее питание, всего эта мера предусмотрена для 87 473 детей. Также в республике все дети из многодетных семей вне зависимости от уровня доходов с 1 по 11 класс также обеспечены бесплатным горячим питанием — ещё 18 800 детей. Подробности в материале: В Удмуртии бесплатное горячее питания получают 87 тыс. младшеклассников

19:05 02.09.2020 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Новосельскую школу Ломоносовского района и лично проверил качество обедов в школьной столовой, в которой обеспечено бесплатное питание начальных классов. Проверка проводилась главной региона вместе с родительским комитетом школы. Подробности в материале: Глава Ленобласти лично проверил качество бесплатных обедов в школе

19:15 02.09.2020 Руководителям школ Удмуртии рекомендовано использовать элементы дистанционного обучения на фоне ситуации с коронавирусом для разгрузки расписания очных занятий. Читайте также: Школам Удмуртии рекомендовано использовать элементы дистанционного обучения

19:18 02.09.2020 Во Владимирской области начали учёбу 145 тысяч детей, из которых 15,5 тысячи — первоклассники и 27 тысяч — первокурсники. Работу в новом учебном году начали 402 образовательные организации области. Об этом: Во Владимирской области к учёбе приступили 145 тыс. детей

19:22 02.09.2020 Учебный год для детей поселка Коноша в Архангельской области начался в здании с протекающей кровлей и без канализации. Читайте также: В Архангельской области открылась школа без канализации

22:31 02.09.2020 В Екатеринбурге школа №148 две недели будет обучать детей и подростков в дистанционном режиме. Эта мера вводится с 3 сентября. Причиной стало подозрение на коронавирус у одного из сотрудников. Читайте также: В Екатеринбурге школу перевели на «дистанционку» из-за коронавируса

07:06 Школьник с букетом цветов. rkomi.ru

07:52 Рост заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае произошёл потому, что все большее количество людей возвращается к работе, вышли на занятия студенты и школьники. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, главный санитарный врач региона Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора. «Расслабляться не нужно, коронавирус продолжает циркулировать. Мы видим, когда люди без масок, не соблюдая социальную дистанцию, провоцируют распространение инфекции», — сказала Светлана Лапа. Подробности в материале: Названа причина роста заболеваемости COVID-19 в Забайкалье

08:15 в Нарьян-Маре открыли «школу будущего» adm-nao.ru

08:45 Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Кубанский государственный университет. Government.ru

09:20 Михаил Мишустин посетил Кубанский государственный университет. government.ru

09:20 Дистанционное образование. Edu.gov.ru

09:54 Школьные столовые, раздевалки и помещения для лабораторных работ наиболее опасны с точки зрения распространения в образовательных учреждениях коронавирусной инфекции, кроме того, ученики старших классов активнее распространяют вирус. Так считает ряд российских вирусологов, пишет 3 сентября газета «Известия». Ранее учёные из Калифорнийского университета в США предположили, что осенью симптомы СOVID-19 могут проявиться у более чем 40% учителей старших классов. Среди педагогов средней школы заразиться могут примерно 37%, в младшей школе — 4%. Такие данные учёные получили путём моделирования. «В идеале класс действительно должен быть сокращен до десяти человек», — отметила старший научный сотрудник ТюмГУ Мария Орлова. Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов добавил, что заразиться также можно в помещениях для лабораторных работ, а также на уроках физкультуры и труда. Об этом: Вирусологи предположили, как СOVID-19 будут распространять школьники

10:13 Школьники младших классов на Ставрополье с 1 сентября получают бесплатное горячее питание. Таких учеников в регионе более 132 тыс., сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье всех младшеклассников обеспечили бесплатным горячим питанием

10:42 в Нарьян-Маре открыли «школу будущего» adm-nao.ru

10:52 114 детей с признаками простудных заболеваний 1 сентября не допустили до занятий в школах Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, медицинские организации каждый день собирают информацию о заболевших школьниках. Об этом: В Самарской области 114 учеников не пустили в школы

11:29 В Калуге 2 сентября занятия в городских школах по новым правилам Роспотребнадзора едва не были сорваны. У входа в школы № 7 и 14 собрались длинные очереди учащихся для прохождения обязательной термометрии. Плотная толпа детей явно противоречила новым правилам. По мнению родителей, у детей шансов заразиться коронавирусом при таком столпотворении стало намного больше. Читайте также: Учёба по новым правилам: у калужских школ — столпотворение учащихся

11:49 Михаил Мишустин. Посещение Кубанского государственного университета. government.ru

11:57 Около 5,5 тыс. детей в Бурятии пошли во вновь построенные школы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, с 1 сентября начали работать учебные заведения в посёлках Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, Поселье и Хойтобэе Иволгинского района, а также новый корпус школы №25 в Улан-Удэ. Об этом: 1 сентября в Бурятии открылись четыре новые школы

12:00 В каждом школьном автобусе Карачаево-Черкесии будет назначен сопровождающий. Он будет отвечать за соблюдение мер противоэпидемиологической безопасности при перевозке детей, сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Об этом: В Карачаево-Черкесии в каждом школьном автобусе назначат сопровождающего

12:35 В Нарьян-Маре открыли «школу будущего» adm-nao.ru

13:08 В Красноярском медуниверситете появились автоматические дезинфекторы. vk.com shtabkrskstate

13:09 В Татарии за вчерашний день, 2 сентября, отстранили 111 учеников от школы с признаками ОРВИ. У кого-то выявили насморк, у кого-то покашливание и завышенную температура тела. Читайте подробнее: Более 100 детей в Татарии отстранили от уроков с симптомами ОРВИ