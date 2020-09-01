Иркутск, 1 сентября, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Второй день продолжается визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Иркутскую область. Как следует из официального сообщения, опубликованного на сайте региона, по итогам совещаний и осмотра медицинских учреждений глава Минздрава РФ дал высокую оценку как работе всей системы здравоохранения в период эпидемии коронавируса, так и лично главе Приангарья Игорю Кобзеву.

Пресс-служба правительства Иркутской области Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, глава Приангарья Игорь Кобзев и медицинская общественность

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"Мы посетили много регионов и видим: там, где губернаторы проявляют активный интерес к здравоохранению, там, где губернаторы активно включились в организацию процесса оказания помощи ковидным больным, там и результаты значительно лучше.

Поэтому я хочу поблагодарить Игоря Ивановича за активную работу и личное участие в развитии системы здравоохранения. Однозначно выигрывает все население региона», — подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко.

Также он отметил, что многие жители региона пренебрегают правилами, которые помогают избежать заражения COVID-19, и призвал соблюдать меры безопасности:

«Я вижу, что, к сожалению, население не соблюдает противоэпидемические мероприятия, которые рекомендованы. Нельзя испытывать на прочность себя и систему здравоохранения. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией хоть и снижается, но имеет место быть, поэтому беречь себя необходимо.

Особенно в преддверии 1 сентября нужно детям еще раз напомнить правила, в том числе гигиены рук, социального дистанцирования, норм поведения в случае заболевания, своевременного обращения за медицинской помощью и изоляции для того, чтобы профилактировать заражение других людей».

Михаил Мурашко отметил оперативную подготовку лечебных учреждений Иркутской области к работе в условиях пандемии, а также своевременность всех положенных медикам выплат за работу с коронавирусными пациентами.

«Для каждого региона это был очень серьезный вызов, и Иркутская область своевременно переоснастила и дооснастила медицинские организации. Стоит поблагодарить медперсонал и каждому из них сказать спасибо за работу в этот сложный период», — подчеркнул глава Минздрава.

Глава Приангарья отметил работу санитарно-противоэпидемической комиссии Иркутской области, которая в карантинный период работала и с правительством региона, и со всеми органами местного самоуправления в рамках единого штаба.

«Сейчас есть сезонные риски, и мы уже готовы. Договорились с малым бизнесом, и они приобретают линии для производства масок, средств индивидуальной защиты. Для нас важно, чтобы цена маски была не больше шести рублей», — сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.

Глава региона рассказал, что в ближайшее время особое внимание будет уделяться организации учебного процесса в условиях пандемии. Также в Иркутской области продолжится строительство и оснащение необходимым оборудованием инфекционных отделений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения России Михаил Мурашко второй день работает в Иркутской области. Накануне в ходе встречи с главой Приангарья Игорем Кобзевым было заявлено, что в регионе полностью выплачены стимулирующие надбавки медикам, которые работали с коронавирусными пациентами. Общая сумма составила 1 миллиард 227 миллионов 700 тысяч рублей.