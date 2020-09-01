Иркутск, 1 сентября, 2020, 06:02 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко второй день работает в Иркутской области. Как сообщает официальный сайт региона, одна из целей его рабочей поездки в Приангарье связана с модернизацией первичного звена здравоохранения. Глава Минздрава заявил, что оно также должно быть готово к оказанию помощи пациентам с инфекционным профилем. При этом риски для остальных категорий пациентов должны быть сведены к минимуму и плановая помощь должна оказываться в срок.

Пресс-служба правительства Иркутской области Глава Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко

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По итогам встречи с врио губернатора Игорем Кобзевым сообщается также, что финансирование сферы здравоохранения Иркутской области в 2020 году увеличено на 16%. Всего на развитие отрасли в текущем году предусмотрено 38,1 млрд рублей: 6,4 млрд — из федерального бюджета, 31,7 млрд — из областного. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Приангарье реализуется семь региональных с общим объемом финансирования 2,6 млрд рублей. По различным государственным программам ведется капитальный ремонт 62 медицинских организаций на сумму 490 млн рублей.

«Мы полностью выполнили свои обязательства и выплатили стимулирующие надбавки нашим медикам, которые работали с коронавирусными пациентами. Общая сумма 1 миллиард 227 миллионов 700 тысяч рублей», — доложил врио губернатора Игорь Кобзев.

Также он остановился на необходимости строительства нового современного корпуса областной инфекционной больницы, укрепления ее материально-технической базы. Михаил Мурашко сообщил, что сейчас по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина формируются предложения по модернизации инфекционной службы, и Иркутской области это тоже касается.

Также Михаил Мурашко отметил достаточно высокий уровень работы Восточно-Сибирского онкологического центра. Но рекомендовал после стабилизации ситуации с COVID-19 активизировать работу по диспансеризации населения, в том числе с использованием мобильных комплексов.

«Профилактика, раннее выявление злокачественных новообразований — это залог успеха лечения пациентов», — подчеркнул Михаил Мурашко. Стороны обсудили совместные проекты по развитию системы оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности вопрос приобретения ангиографических установок. Кроме того, глава региона предложил Минздраву России принять участие в приобретении оборудования для строящегося здания детской поликлиники и женской консультации в Иркутске-2 на условиях софинансирования из областного бюджета.

Также Министр Михаил Мурашко и врио губернатора Игорь Кобзев провели встречу с медицинской общественностью. Руководитель Минздрава России ответил на вопросы собравшихся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 августа, в Иркутске с участием Михаила Мурашко состоялась торжественная передача ещё семи автомобилей скорой помощи класса В. Средства на покупку автомобилей выделены из федерального бюджета.