Абакан, 1 сентября, 2020, 05:55 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра экономического развития Хакасии назначен Виктор Богушевич. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

R-19.ru Виктор Богушевич

Распоряжение о назначении Богушевича на пост главы регионального минэкономразвития с 1 сентября подписал глава Хакасии Валентин Коновалов. Уточняется, что официально глава министерства вступит в новую должность, как только «пройдёт все необходимые процедуры согласования».

Виктор Богушевич родился в 1982 году. Окончил Сибирский федеральный университет, экономист-менеджер. С 2008 года работал в банковской сфере.

В правительство Хакасии Богушевич перешёл с поста управляющего регионального филиала «Россельхозбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, до Виктора Богушевича пост министра экономического развития Хакасии занимал Николай Евдокимов. По словам Коновалова, минэкономразвития под руководством Евдокимова «за почти два года сделало очень многое», но «нужно развиваться».

«Поэтому было принято обоюдное решение о смене руководства министерства», — отметил глава региона.