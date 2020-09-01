Абакан, 1 сентября, 2020, 05:35 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал распоряжение о назначении нового министра здравоохранения республики. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, минздрав Хакасии возглавил Виктор Шевченко. Он официально вступил в новую должность с 1 сентября.

R-19.ru Виктор Шевченко

31 августа Коновалов провёл рабочую встречу с Шевченко и пожелал ему «плодотворной работы».

Виктор Шевченко родился в 1965 году. Заслуженный врач России, подполковник медицинской службы (в запасе), профессор. Был начальником главного управления здравоохранения администрации города Красноярска. В 2010—2014 годах являлся первым замглавы Красноярска, затем советником губернатора Красноярского края. В 2014—2016 годах Виктор Шевченко занимал пост заместителя губернатора Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, до Виктора Шевченко министром здравоохранения Хакасии был Владимир Костюш. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и ушёл в отставку с 1 августа 2020 года.