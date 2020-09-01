Москва, 1 сентября, 2020, 03:25 — ИА Регнум. Более 16 млн российских школьников начинают учёбу с ограничениями, введёнными в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, 1 сентября отменены торжественные линейки — в некоторых регионах их сделают только для первоклассников и выпускников, — а родителям запретят свободно входить в здание образовательного учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Рекомендации по работе школ в условиях сложной эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор выпустил ещё в мае этого года. Так, помещения в учреждениях будут регулярно дезинфицироваться, для этого будут использоваться бактерицидные лампы при обработке мебели, посуды в столовых, а также спортивного инвентаря. Кроме того, в школах появятся бесконтактные термометры, тепловизоры, дозаторы с антисептиками.

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Еще одним решением для предотвращения распространения вируса станет запрет для учащихся переходить из кабинета в кабинет: за каждым классом будет закреплено своё помещение, в котором дети будут находиться в течение всей смены. Кроме того, перемены для разных классов будут организованы в разное время. А во время индивидуальной работы со школьниками учителям придется надевать маски.

При выявлении коронавирусной инфекции в классе, всех, кто контактировал с зараженным, переведут на двухнедельный карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году учеников младших классов начнут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Предполагается, что учащиеся будут получать такое питание не реже раза в день.