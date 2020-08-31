Москва, 1 сентября, 2020, 02:43 — ИА Регнум. Денежное вознаграждение ряда государственных чиновников, генерального прокурора и председателя Следственного комитета России будет увеличено с октября 2020 года на 3%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бастрыкин

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Одновременно президент повысил зарплату заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву, российским дипломатам и руководителям федеральных органов власти.

В июле ИА REGNUM сообщало, что индексация в октябре также коснётся окладов дипломатических работников МИД России, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, а также территориальных органов МИД на территории России.