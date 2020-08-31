Москва, 1 сентября, 2020, 01:22 — ИА Регнум. Заявление НАТО о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27 в ходе перехвата стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США опровергло Министерство обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По информации Минобороны, полет Су-27, который проходил 28 августа для опознавания и недопущения нарушения госграницы России, осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря без нарушения границ каких-либо государств. Это подтверждается средствами объективного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа три российских истребителя Су-27 в целях недопущения нарушения границы РФ сопроводили в небе над Балтийским морем три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.