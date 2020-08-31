Каракас, 31 августа, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о помиловании более ста оппозиционных политиков, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил 31 августа министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

Kremlin.ru Николас Мадуро

В список вошли как задержанные оппозиционеры, так и те, кто находится под следствием, но остаётся на свободе, а также некоторые скрывающиеся от уголовного преследования политики. В частности, среди помилованных оказались 23 депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Как сообщается, указ призван поспособствовать национальному примирению, а также расширению числа политиков, которые смогут участвовать в парламентских выборах в Венесуэле.