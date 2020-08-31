Москва, 31 августа, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Российские истребители Су-27 сопроводили в небе над Балтийским морем группу стратегических бомбардировщиков США, не допустив нарушения границы РФ, сообщает 31 августа российский Национальный центр управления обороной.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52H

«Тридцать первого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели», — указано в сообщении центра.

В воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США. После удаления американских самолетов от Государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — уточняет Национальный центр управления обороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 августа российский истребитель перехватил в небе над Балтикой четыре самолета-разведчика США, Германии, Швеции и Дании.