Российские Су-27 перехватили над Балтикой бомбардировщики B-52H ВВС США
Москва, 31 августа, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Российские истребители Су-27 сопроводили в небе над Балтийским морем группу стратегических бомбардировщиков США, не допустив нарушения границы РФ, сообщает 31 августа российский Национальный центр управления обороной.
«Тридцать первого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели», — указано в сообщении центра.
В воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США. После удаления американских самолетов от Государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — уточняет Национальный центр управления обороной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 августа российский истребитель перехватил в небе над Балтикой четыре самолета-разведчика США, Германии, Швеции и Дании.