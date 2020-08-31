Онега, Архангельская область, 31 августа, 2020, 23:51 — ИА Регнум. В Онежском районе Архангельской области за сутки выявили сразу 23 заболевших COVID-19. Сайт муниципального образования сообщил, что вспышка произошла в посёлке Кодино.

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Причиной массового заболевания стал совместный праздник — в поселке отмечали юбилей одного из жителей. Позже стало известно, что среди гостей был житель другого региона с COVID-19.

Всего за минувшие сутки в Архангельской области выявили 63 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области отмечен рост выявления завозных случаев COVID-19. За прошлую неделю в регионе было выявлено 70 таких случаев.