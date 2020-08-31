Вашингтон, 31 августа, 2020, 23:47 — ИА Регнум. Беспорядки в ряде американских городов не прекращаются из-за Дональда Трампа, действующего президента США, заявил его оппонент на предстоящих выборах главы государства Джо Байден 31 августа, сообщает Associated Press.

Hungryogrephotos Беспорядки в США

Выступая на митинге в городе Питтсбурге (штат Пенсильвания, США), Байден заявил, что Трамп своими действиями лишь «подогревает ситуацию» с протестами, а вовсе не помогает её улучшению.

Потому-то, заявляет кандидат от Демократической партии, протесты и не прекращаются, что Трамп «разжигает насилие в наших городах».

В целом Байден осудил беспорядки в США, назвав их проявлением беззакония. По его словам, участники погромов должны нести уголовную ответственность.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде городов США, в частности в Кеноше (штат Висконсин) и Портленде (штат Орегон), продолжаются беспорядки на расовой почве.