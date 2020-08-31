Бразилиа, 31 августа, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Полиция Бразилии провела крупнейшую спецоперацию против главного наркокартеля страны Primeiro Comando da Capital (PCC), 31 августа сообщает агентство Associated Press.

U.S. Air Force Бразильский спецназ

Согласно официальному отчету, полицейскими в 19 штатах Бразилии и столице страны было проведено 422 ареста и исполнен 201 ордер на обыск и конфискацию. Также были заморожены активы группировки на сумму около 252 млн реалов ($46 млн).

Арестованным будут предъявлены обвинения в отмывании денег, торговле наркотиками и участию в руководстве преступной организацией.

Читайте также:Власти Бразилии вернули в тюрьму 600 заключенных