Москва, 31 августа, 2020, 23:36 — ИА Регнум. На Казанском вокзале Москвы был задержан пассажирский поезд дальнего следования «Москва — Казань». Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM На Казанском вокзале

Пассажирский поезд дальнего следования «Москва — Казань» должен был отправиться с Казанского вокзала в 23:08. Обычно поезда подают за полчаса до отправления, но состав к перрону подан не был. По громкой связи диспетчер вокзала также не сделал никаких объявлений.

В 23:08 поезд так и не появился, и никаких объявлений сделано не было. На электронном табло вокзала отправление поезда так и значилось в 23:08, но путь, с которого он должен был отправиться, указан не был. Пассажиры, столпившиеся у начала перронов, начали заметно волноваться.

Только в 23:14 диспетчер сообщил, что подача поезда под посадку задерживается и принес извинения. В справочной вокзала сообщили, что поезд технически прибыл, но производится замена постельного белья.

На электронном табло появилось время 0:30, но без указания, что это означает.