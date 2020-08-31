Дамаск, 31 августа, 2020, 23:31 — ИА Регнум. Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли серию ракетных ударов по южному пригородному району Дамаска, сообщает 31 августа сирийское государственное информагентство SANA.

«Израильской воздушной агрессии подвергся южный пригород Дамаска. Наша система ПВО отражает серию ракетных ударов», — сообщает агентство.

Ранее сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах по району Касва, уточняя, что ракеты были выпущены самолетами, прошедшими над Голанскими высотами.

Стоит отметить, что в подобных случаях Израиль заявляет о том, что удары наносились по объектам, которые на сирийской территории использует Иран для снабжения палестинских вооруженных формирований.