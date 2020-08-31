Анкара, 31 августа, 2020, 23:30 — ИА Регнум. Геологоразведочные работы в Средиземном море, проводимые Турцией, не прекратятся 1 сентября, как это планировалось ранее, пишет 31 августа Milliyet.

Флаг Турции

Согласно заявлению турецких властей, судно Oruc Reis остаётся вблизи греческого острова Кастелоризо: разведка будет продолжена до 12 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Греция пытается воспрепятствовать геологоразведочным работам, которые ведёт Турция на шельфе в Восточном Средиземноморье.