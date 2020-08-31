Ненецкий АО, 31 августа, 2020, 23:17 — ИА Регнум. В ненецком поселке Индига сегодня открыли новую школу. В торжественной церемонии принял участие не только врио губернатора НАО Юрий Бездудный, но и его коллега из Архангельской области Александр Цыбульский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/juri_bezdudnyi Юрий Бездудный и Александр Цыбульский на открытии школы в Индиге

«Это был один из тех объектов, за которые я лично переживал и контролировал, чтобы это было сделано. Это доведено до конца, и я очень рад», — заявил на церемонии Цыбульский.

Врио губернатора НАО Юрий Бездудный сообщил своим подписчикам «ВКонтакте», что дети Индиги смогут получать знания с применением самых новых современных технологий и опубликовал несколько фото с мероприятия.

«Квадрокоптеры, цифровые микроскопы, vr-очки, 3d-принтер, цифровые доски — все для успешного развития и увлекательной учёбы», — написал Бездудный.

Совместное участие глав регионов в церемонии открытия школы некоторые пользователи расценили как оживление процесса по объединению регионов.

«Александр Витальевич на 5 фото выглядит как руководитель объединенного региона», — написал один из подписчиков Бездудного.

Https://vk.com/juri_bezdudnyi Юрий Бездудный и Александр Цыбульский на открытии школы в Индиге

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступили инициаторами объединения Архангельской области и НАО. Стратегической точкой этого проекта, по словам Цыбульского, станет порт Индига: именно он, а не архангельский порт, по замыслу авторов, будет конечной точкой железнодорожной магистрали Белкомур.

После протестов в НАО проект по объединению регионов был спущен на тормозах, но подписи под соответствующим меморандумом главы регионов не отозвали. В настоящее время Архангельская область и НАО готовят совместную программу развития.