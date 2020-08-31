Рамалла , 31 августа, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Договорённость о прекращении огня достигнута между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает 31 августа Maan.

Soman Граффити ХАМАС

Согласно заявлению руководства ХАМАС, группировка пообещала остановить атаки из сектора Газа. Израиль также пообещал не атаковать Газу.

Также Израиль, как отмечается, должен будет снять блокаду с Газы. Договорённость достигнута при посредничестве Катара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение последних двух месяцев участился обмен ударами между Газой и Израилем. Усиление напряжённости произошло на фоне планов Израиля по аннексии палестинских территорий.