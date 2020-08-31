Лондон, 31 августа, 2020, 23:07 — ИА Регнум. Нефть марки Brent во второй половине торгов 31 августа отступила от максимума в $46,5 и сейчас держится около $45,5 за баррель, что ниже предыдущего закрытия.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на 25 центов (0,55%), до $45,56 за баррель. Диапазон сессии Brent составил $45,21 — $46,52 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI упали в цене на 14 центов (0,33%), до $42,83 за баррель. Диапазон WTI — от $42,55 до $43,57 за баррель.

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