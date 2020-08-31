Дамаск, 31 августа, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Российская военная полиция и турецкие военнослужащие провели в Сирии совместную тренировку, сообщил 31 августа журналистам заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Минобороны Турции

Были проведены совместные тренировки по противодействию диверсионным группам противника, оказанию медицинской помощи раненым и эвакуации поврежденной техники.

При этом Александр Гринкевич отметил, что это первая совместная тренировка российских и турецких военных.

«В ходе тренировки отрабатывались вопросы совместного огневого поражения диверсионных групп непримиримых бандформирований, а также эвакуации повреждённой техники и оказания медицинской помощи пострадавшим», — сообщил замначальника ЦПВС.

Напомним, российские и турецкие военные в Сирии проводят совместные патрулирования автотрасс, проходящих через районы, контролируемые незаконными вооруженными формированиями.