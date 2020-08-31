Ниамей, 31 августа, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Разлив реки Нигер привёл к гибели 51 жителя Нигера, сообщает 31 августа Reuters.

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Уточняется, что 14 жителей Нигера утонули, а ещё 37 погибли при обрушении жилищ. Всего в стране наводнением разрушены 26 тысяч строений.

Больше всего пострадали жители Ниамея. Самый затопленный район столицы осмотрел президент страны Махамаду Иссуфу, пообещав в итоге оказать помощь 281 тысяче сограждан.

Напомним, река Нигер разлилась из-за непрекращающихся дождей, которые сильнее всего идут в западной части республики. Нигерская столица Ниамей находится на побережье реки.