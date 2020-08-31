Ростов-на-Дону, 31 августа, 2020, 22:45 — ИА Регнум. В Ростовской области в первые дни осени ожидается жаркая погода, в связи с чем высока вероятность возникновения пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 31 августа.

МЧС России Служба спасения 101

Так, в период с 1 по 3 сентября в большинстве районов Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс). Высокая пожароопасность (четвертый класс) сохранится в центральных и южных районах.

Спасатели призывают жителей региона быть предельно внимательными и соблюдать противопожарную безопасность.