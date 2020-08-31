Вашингтон, 31 августа, 2020, 22:39 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал назначение на пост нового премьер-министра Ливана Мустафы Адиба, 31 августа сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

«Мы приветствуем назначение нового премьер-министра и надеемся, что в ближайшее время будет сформировано новое правительство» , — заявил агентству представитель МВФ.

Представитель МВФ отметил, что международная финансовая группа надеется на «реализацию политики реформ, которые необходимы Ливану для преодоления нынешнего кризиса и восстановления устойчивого роста».

Переговоры МВФ с Ливаном о кредитной помощи в 2020 году окончательно зашли в тупик из-за бесконечных политических кризисов, которые сотрясали ближневосточную страну.

В прошлые годы назначение премьер-министра и правительства в Ливане могло занимать многие месяцы из-за противоречий многочисленных политических, религиозных и этнических групп.

Назначение нового премьер-министра проходило в «экстренном режиме», что связано с катастрофической ситуацией из-за взрыва в Бейруте, ставшего причиной огромных разрушений, беспорядков и отставки предыдущего правительства Хасана Диаба.

Читайте также:Макрон снова прибыл в Ливан на переговоры