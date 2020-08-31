Берлин, 31 августа, 2020, 22:37 — ИА Регнум. Демонстранты в Берлине скандировали «Путин!» из уважения к российскому лидеру. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат городской палаты представителей германской столицы Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии»).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, что в субботу, 29 августа, в Германии прошли многочисленные акции протеста против политики немецких властей в период пандемии коронавируса. Немцам не нравятся ограничительные меры, которые власти ФРГ ввели из-за распространения коронавируса.

По словам Линдеманна, президент России Владимир Путин пользуется очень хорошей репутацией среди немцев. Именно поэтому протестующие в Берлине решили прийти к посольству России, чтобы «привлечь внимание к условиям в Германии» в надежде, что Россия сможет повлиять на канцлера Ангелу Меркель. Никакой угрозы для российского посольства в этом не было, подчеркивает Линдеманн.

Политик отметил, что протесты в Берлине практически повсеместно носили мирный характер, и даже та странная группа людей, которая пыталась «штурмовать» бундестаг, на самом деле реальной опасности не представляла.

«Полиция не всегда реагировала соразмерно. Стали известны случаи чрезмерного насилия со стороны полиции, с которыми мы будем разбираться на парламентском уровне в берлинской палате представителей», — добавил Линдеманн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Берлина в выходные дни поступали кадры довольно жесткой реакции силовиков на протестующих. По неподтвержденным данным, среди протестующих есть погибшие.