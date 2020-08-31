В Южной Осетии по делу о гибели Джабиева арестовали сотрудников МВД
Цхинвал, 31 августа, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Семерых сотрудников МВД Южной Осетии арестовал Цхинвальский городской суд по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил 31 августа журналистам следователь генпрокуратуры республики Эдуард Танделов.
Арестованы правоохранители в рамках уголовного дела о вызвавшей волну протестов в Цхинвале гибели Инала Джабиева. По словам Танделова, под стражу взяты Марат Хугаев, Сергей Козонов, Алан Багаев, Ирбег Сланов, Заур Гогичаев, Артур Тадтаев и Андрей Джиоев.
Танделов уточнил, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, по неосторожности повлёкшем смерть человека.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии протесты начались после того, как стало известно о смерти Джабиева, задержанного ранее по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии.
Похороны Джабиева, который умер в реанимации, предположительно, после избиения милицией, состоялись 31 августа. В рамках возбуждённого уголовного дела были задержаны, допрошены и отстранены от должностей восемь сотрудников МВД.